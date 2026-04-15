۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

آمار پرداخت تسهیلات به دستیاران پزشکی اعلام شد

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: تسهیلات دانشجویان و دستیاران علوم پزشکی که سال ۱۴۰۴ حائز شرایط دریافت وام بودند، پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، حمیدرضا رئیسی در مورد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۴ گفت: اعطای تسهیلات به واجدان شرایط در سال ۱۴۰۴ صورت گرفته است و بر این اساس ۱۹ نوع تسهیلات در سال گذشته برای ۱۰۱ هزار و ۷۸۷ نفر در نظرگرفته شد که خوشبختانه ۱۵۸ هزار و ۷۳۲ فقره تسهیلات به این افراد اعطاء شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸۰۰ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان انواع تسهیلات به دانشجویان و دستیاران علوم پزشکی پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته یک هزار و ۹۶ نفر مبلغ ۳۹۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام دستیاری دریافت کردند.

رئیسی افزود: همچنین سال گذشته تعداد ۲ هزار و ۲۶۴ نفر متقاضی وام ازدواج بودند که در مجموع ۹۲۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال وام ازدواج دریافت کردند و خوشبختانه هیچ متقاضی وجود ندارد که وام ازدواج خود را دریافت نکرده باشد.

رئیسی با اشاره به پرداخت تسهیلات وام فرزندآوری به واجدان شرایط در سال گذشته اظهار کرد: ۴۸۹نفر از دانشجویان و دستیاران علوم پزشکی در سال ۱۴۰۴ وام فرزندآوری خود را دریافت کردند و مبلغ کل این نوع وام در مجموع ۵۹ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد یک هزار و ۴۶۰ نفر از واجدان شرایط، وام ودیعه مسکن عادی و تکمیلی خود را در سال ۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند، اظهار کرد: در مجموع ارزش این نوع وام برای این تعداد در سال گذشته ، حدود ۱۴۵ میلیارد تومان بوده است که به همه متقاضیان پرداخت شده و هیچ متقاضی این وام وجود ندارد که وام خود را دریافت نکرده باشد.

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه سال گذشته تمامی تسهیلات شامل وام دستیاری، تحصیلی، ازدواج، وام ضروری، تولدفرزند، اربعین، حج وعتبات هوایی و زمینی، وام ضروری دو برابر و ویژه، ودیعه مسکن عادی و تکمیلی، وام شهریه دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد و همچنین وام استعدادها درخشان و حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه درمانی تکمیلی و همچنین کمک بلاعوض و تجهیزات الکترونیکی پرداخت شده است.

کد مطلب 6801756

