آمار پرداخت تسهیلات به دستیاران پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مفدا، حمیدرضا رئیسی در مورد اعطای تسهیلات در سال ۱۴۰۴ گفت: اعطای تسهیلات به واجدان شرایط در سال ۱۴۰۴ صورت گرفته است و بر این اساس ۱۹ نوع تسهیلات در سال گذشته برای ۱۰۱ هزار و ۷۸۷ نفر در نظرگرفته شد که خوشبختانه ۱۵۸ هزار و ۷۳۲ فقره تسهیلات به این افراد اعطاء شد.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۸۰۰ میلیارد و ۵۰۸ میلیون و ۸۰۱ هزار تومان انواع تسهیلات به دانشجویان و دستیاران علوم پزشکی پرداخت شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته یک هزار و ۹۶ نفر مبلغ ۳۹۸ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام دستیاری دریافت کردند.

رئیسی افزود: همچنین سال گذشته تعداد ۲ هزار و ۲۶۴ نفر متقاضی وام ازدواج بودند که در مجموع ۹۲۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال وام ازدواج دریافت کردند و خوشبختانه هیچ متقاضی وجود ندارد که وام ازدواج خود را دریافت نکرده باشد.

رئیسی با اشاره به پرداخت تسهیلات وام فرزندآوری به واجدان شرایط در سال گذشته اظهار کرد: ۴۸۹نفر از دانشجویان و دستیاران علوم پزشکی در سال ۱۴۰۴ وام فرزندآوری خود را دریافت کردند و مبلغ کل این نوع وام در مجموع ۵۹ میلیارد و ۷۰ میلیون ریال بوده است.

وی با اشاره به اینکه تعداد یک هزار و ۴۶۰ نفر از واجدان شرایط، وام ودیعه مسکن عادی و تکمیلی خود را در سال ۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند، اظهار کرد: در مجموع ارزش این نوع وام برای این تعداد در سال گذشته ، حدود ۱۴۵ میلیارد تومان بوده است که به همه متقاضیان پرداخت شده و هیچ متقاضی این وام وجود ندارد که وام خود را دریافت نکرده باشد.

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: خوشبختانه سال گذشته تمامی تسهیلات شامل وام دستیاری، تحصیلی، ازدواج، وام ضروری، تولدفرزند، اربعین، حج وعتبات هوایی و زمینی، وام ضروری دو برابر و ویژه، ودیعه مسکن عادی و تکمیلی، وام شهریه دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد و همچنین وام استعدادها درخشان و حق بیمه تامین اجتماعی و بیمه درمانی تکمیلی و همچنین کمک بلاعوض و تجهیزات الکترونیکی پرداخت شده است.