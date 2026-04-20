پرداخت ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل خانگی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، وهب مختاران با بیان اینکه یکی از اولویت‌های اصلی ما حمایت از نیروی کار و صیانت از اشتغال موجود بوده است، اظهار کرد: در همین راستا با پیگیری‌های مستمر و هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط از تعدیل ۱۵۰ کارگر در یکی از واحدهای تولیدی استان جلوگیری شد.

وی با بیان اینکه این اقدام نمادی از نقش حمایتی دولت در تثبیت اشتغال و پیشگیری از گسترش بیکاری در شرایط اقتصادی کنونی است، ادامه داد: در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، پیگیری‌های لازم را به‌صورت مستمر انجام دهیم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان با اشاره به تشکیل جلسات مربوط به «مسکن کارگری» گفت: در این نشست‌ها، راهکارهای تسریع در تامین مسکن برای جامعه کارگری مورد بررسی قرار گرفت تا از این طریق بخشی از مشکلات معیشتی کارگران کاهش یابد.

وی در خصوص اقدامات انجام‌شده برای بازنشستگان نیز افزود: با پیگیری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستور رئیس‌جمهور، اعتبار لازم برای پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم شد که این اقدام در راستای بهبود وضعیت معیشتی این قشر انجام گرفت.

مختاران از تشکیل و فعال‌سازی «کمیته کارگری» خبر داد و گفت: این کمیته با هدف ایجاد بستر قانونی برای گفت‌وگوی سه‌جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت شکل گرفته است تا مطالبات کارگران در چارچوبی نظام‌مند پیگیری و مشکلات آنان برطرف شود.

وی در ادامه به پیش رو بودن هفته کارکرد اشاره کرد و افزود: برنامه‌های هفته کارگر با محوریت پاسداشت مقام کارگر و گرامیداشت شهدای کارگر برگزار خواهد شد و در این ایام دیدارهایی با نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی انجام و مسائل و نیازهای جامعه کارگری مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان به اقدامات آموزشی در محیط‌های کار اشاره کرد و گفت: در راستای حمایت از سلامت روان کارگران و کارفرمایان، دو دوره آموزشی در شرکت‌ها با موضوع پیشگیری از آسیب‌های روانی-اجتماعی برگزار شد.

وی افزود: همچنین بازرسی‌های میدانی از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی انجام گرفت تا از رعایت اصول ایمنی و استانداردهای حفاظت فنی اطمینان حاصل شود و شرایط کار به گونه‌ای باشد که سلامت کارگران حفظ شود.

مختاران از برگزاری نشست‌های متعدد با هیات‌مدیره تعاونی‌های دارای مشکل خبر داد و گفت: در این نشست‌ها، راهکارهای عملیاتی برای خروج تعاونی‌ها از بحران‌های مالی و مدیریتی ارائه و مسیر بهبود عملکرد آن‌ها بررسی شد.

وی با اشاره به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی استان افزود: برای توانمندسازی بنگاه‌ها و مشاغل خانگی، تسهیلات فنی و اعتباری تخصیص یافته و تاکنون تسهیلات قرض‌الحسنه به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال به مشاغل خانگی پرداخت شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان به اجرای طرح «طاها» نیز اشاره کرد و گفت: این طرح برای نخستین بار در کشور در همدان اجرا می‌شود و هدف آن اتصال بنگاه‌های خرد به بنگاه‌های کلان اقتصادی به منظور تسهیل اشتغال و رونق تولید است.

وی از حضور خود در جلسات ستاد تسهیلات تبصره ۱۵ اشتغال‌زایی و پروژه‌های نیروگاه‌های خورشیدی خبر داد و افزود: در این جلسات، نحوه تخصیص تسهیلات اشتغال‌زایی به طرح‌های نیروگاه خورشیدی بررسی شده است و این پروژه‌ها در چارچوب اقتصاد مقاومتی و توسعه «اشتغال سبز» در استان پیگیری می‌شوند.