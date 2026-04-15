رقابت ۹۱ نامزد، برای تصاحب کرسی شورای شهر دوگنبدان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی بعداظهر چهارشنبه در جلسه هماهنگی تبلیغات نامزدهای هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا گچساران گفت: فرآیند انتخابات بر اساس برنامه زمانبندی شده و با رعایت قانون پیش رفته است.

وی افزود: پس از پایان مرحله نامنویسی از داوطلبان و بررسی صلاحیتها در هیئتهای نظارت، امروز ۹۱ نفر به عنوان نامزدهای نهایی در صحنه انتخابات شورای شهر گچساران حضور دارند.

دبیر ستاد هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر گچساران تأکید کرد: مبنا بر عدم جانبداری از هیچ فرد، قوم یا سلیقه ای بوده و تمام اقدامات بر اساس قانون انجام شده تا شاهد برگزاری انتخاباتی سالم و صالح باشیم.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات انتخابات در فضای مجازی و حقیقی باید در چارچوب قانون انجام شود، گفت: نامزدها با رعایت اخلاق و قانون، از هرگونه حاشیه سازی پرهیز کنند.

محمدی افزود: هدف اصلی ما برگزاری انتخاباتی سالم با حضور حداکثری مردم می باشد، همه عوامل اجرایی تلاش می کنند تا امانتدار خوبی برای آرای مردم باشند و از آرای آنان صیانت شود.

دبیر ستاد انتخابات شورای اسلامی شهر گچساران بیان کرد: انتظار می رود نامزدها با همکاری و تبلیغات مناسب، زمینه ساز مشارکت پرشور مردم شوند.

محمدی ادامه داد: هر کسی که از صندوق رأی بیرون آید، منتخب مردم است و برای همه ما محترم خواهد بود.