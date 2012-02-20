تخلفات پررنگ انتخاباتی در اردبیل/ ضرورت تشدید نظارتها

به گزارش خبرنگار مهر، تبلیغات رسمی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از چهارم اسفند ماه جاری به مدت یک هفته آغاز و 24 ساعت مانده به زمان اخذ رای پایان می یابد اما در حوزه انتخابیه اردبیل برخلاف اظهارات که مسئولان ذیربط در خصوص جلوگیری از تخلفات انتخاباتی تبلیغات به صورت علنی شروع شده و سکوت مسئولان در قبال آن نیز بر ابهامات و دوگانگی در برخوردها افزوده است.

از چند روز پیش خیابانهای اردبیل با تبلیغات غیرقانونی رنگ انتخابات به خود گرفته و مسئولان و متولیان امر در این مورد روزه سکوت گرفته اند تا قانون مداری و قانون گرایی در انتخابات فقط در شعار و کاغذ تجلی پیدا کند و قانون گریزی موجب ازار و اذیت شهروندان شوند.

برخی از شهروندان اردبیلی با انتقاد شدید از عدم برخورد قانونی با نامزدهای قانون شکن، مردم را متضرران اصلی قانون شکنی برخی از نامزدهای انتخاباتی دانستند و خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه در این خصوص شدند.

یکی از شهروندان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر قانون شکنی توسط نامزدهای انتخاباتی را عین قانون گریزی دانست و گفت: قانون شکنی افرادی که ادعا می کنند برای وضع قانون به نفع مردم می خواهند نماینده مجلس شوند امری غیر قابل پذیرش است و نباید صورت گیرد.

ابراهیم محمدی با بیان اینکه نامزدهای انتخاباتی نباید برای کسب آرای بیشتر دست به قانون شکنی بزنند، اضافه کرد: زمان تبلیغاتی انتخاباتی کاملا مشخص بوده و از هشت روز مانده به روز انتخابات شروع می شود و 24 ساعت مانده به زمان اخذ رای پایان می یابد که باید تبلیغات در این زمان مقرر باشد.

لزوم برخورد جدی با قانون شکنان انتخاباتی

وی قانون را برای همه مردم یکسان دانست و تصریح کرد: وقتی قانونی وضع می شود اجرای آن قانون برای تمامی شهروندان یکسان بوده و نباید تبعیضی در رفتار قانونی نسبت به نمایندگان مجلس، نامزدهای انتخاباتی و دیگر شهروندان وجود داشته باشد.

محمدی با بیان اینکه با قانون شکنی برخی از نامزدهای انتخاباتی برخورد مناسبی صورت نمی گیرد، یادآور شد: برخی از نامزدهای انتخابات مجلس نهم از چند هفته قبل در مناطق مختلف شهر ستادهایی را ایجاد کرده و با راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی مراحمتهایی را برای شهروندان ایجاد می کنند که باید با این افراد نیز همانند دیگر شهروندان متخلف که با کوچکترین تخلفاتشان برخورد قانونی و بعضا فراقانونی می شود، برخورد شود تا جرات تخلف و قانون شکنی را به خود ندهند.

وی بهترین راه شناخت نامزدهای انتخاباتی را بررسی عملکرد کاندیداها دانست و تصریح کرد: کاندیداهای انتخاباتی که برای انتخابات مجلس نامزد شده اند در سطوح مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مدیریت سابقه فعالیت دارند که با بررسی کارنامه نامزدها می توان پی به کارآمدی یا ناکارآمدی افراد برد.

یکی دیگر از شهروندان اردبیلی تخلفات انتخاباتی را به دلیل چشم پوشی متولیان از اجرای درست و دقیق قانون دانست و گفت: اگر قوانین به درستی و به طور یکسان اجرا می شد، کسی جرات قانون شکنی به خود نمی داد.

قانون مداری از سوی نامزدها تضمین حضور حداکثری است

شیلا عبدالهی پور قانون شکنی را تجاوز به حقوق دیگر شهروندان برشمرد و عنوان کرد: برخی از نامزدهای انتخاباتی با دایر کردن ستاد خود در خیابانهای اصلی و برگزاری جلسات سخنرانی و راه اندازی کاروانهای تبلیغاتی موجب ایجاد ترافیک و اتلاف وقت شهروندان می شوند.

وی تبلیغات را حق قانونی کاندیداها دانست و متذکر شد: تبلیغات باید در بستر قانون انجام پذیرد تا موجبات آزار و اذیت همشهریان را فراهم نکند و بی شک رعایت قانون از سوی نامزدها به حضور حداکثری مردم در پای صندقهای رای کمک قابل توجهی خواهد کرد.

این شهروند با بیان اینکه نحوه مشارکت سیاسی در مدارس و دانشگاهها باید آموزش داده شود، یادآور شد: اگر شهروندان در مورد نحوه انتخاب صحیح اطلاعات کامل و جامعی داشته باشند، دیگر نیازی به تبلیغات سنتی و دایر کردن ستادها وجود نخواهد داشت بلکه شهروندان با بررسی و تحلیل ابعاد سیاسی، فکری و اعتقادی و بویژه عملکرد افراد را به فرد صالح رای می دهند که این چنین آموزشهایی باید در دوران دانش آموزی یا دانشجویی انجام شود.

وی وظیفه رسانه های گروهی در مورد انتخاب شایسته و تنویر افکار عمومی را سنگین عنوان کرد و گفت: صدا و سیما، سایتها، خبرگزاریها باید در تهیه و انتشار مطالب و تحلیلهای سیاسی اهتمام ورزند اما صدا و سیما تنها برای حضور مردم در پای صندوقهای رای تلاش می کند.

عبدالهی پور با اشاره به فقر سایتهای تحلیلی - خبری در اردبیل اضافه کرد: استان اردبیل در بحث فضای مجازی و وجود سایتهای تحلیلی - خبری به شدت ضعیف بوده و فقط در دنیای مجازی تنها می توان به خبرگزاریها اکتفا کرد که خط قرمز و محدودیت خبرگزاریها نسبت به سایتهای خبری بیشتر است.

نشریاتی که پوستر شدند

وی با انتقاد شدید از عملکرد مطبوعات برای تنویر افکار عمومی متذکر شد: مطبوعات می توانند با تحلیلهای سیاسی در روشنگری افکار عمومی و کمک به انتخاب درست مثمرثمر واقع شوند اما نمی توانند یا نمی خواهند چنین تحلیلهایی داشته باشند.

این شهروند با بیان اینکه سهم مطبوعات اردبیل در انتخابات، تبدیل شدن به پوسترهای انتخاباتی است، اضافه کرد: برخی از نشریات اردبیل از چند ماه پیش با لوگوی نشریه اما به صورت پوستر نامزدهای انتخاباتی منتشر و توزیع می شوند.

جارچی ها آخرین مدل تبلیغات غیرقانونی در اردبیل

کاندیداهای حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین از یک سال پیش برای ماندن در کورس رقابتها و کسب آرای بیشتر تبلیغات خود را آغاز و روشهای مختلفی را در پیش گرفته اند.

یکی از دانشجویان اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به هزینه های گزاف تبلیغاتی گفت: حضور در هیئتهای مذهبی، مساجد و مراسمات ترحیم و عروسی یکی از شیوه های قدیمی تبلیغات انتخاباتی است که نامزدهای مختلف برای کسب آرا دست به دامان این روشها شده و با اهدای هدایای نقدی و غیر نقدی به صاحب مراسم در صدد تصاحب آرا مردم می شوند.

لاله خوش فکری با اشاره به شرکت نامزدهای انتخاباتی در مراسمات مختلف تصریح کرد: برخی از نامزدهای انتخاباتی از چند ماه پیش با هیئت همراه خود در مساجد و مراسمهای ترحیم شرکت می کردند و با دادن کمک هزینه به مساجد یا ارسال تابلوهای تسلیت مراتب حضور خود را اعلام می کردند.

وی ارسال پیامک را از دیگر تخلفات تبلیغاتی عنوان کرد و افزود: از آغاز سال جاری کاندیداها ارسال پیامهای کوتاه را به مناسبتهای مختلف شروع کرده و با نزدیک شدن به روز انتخابات هر روز بر تعداد پیامهای ارسال شده افزوده می شود.

خوش فکری ارسال پیام کوتاه بدون هماهنگی و نظرخواهی از صاحب شماره تلفن همراه را غیر قانونی خواند و یادآور شد: حقوق شهروندی اقتضا می کند که برای ارسال پیامهای کوتاه از صاحبان شماره اجازه گرفته شود اما این کار انجام نمی شود و مشتریان تلفنهای همراه با آلودگی پیامکی روبرو می شوند که باید با شرکتهای متخلف و نامزدهای قانون شکن برخورد شود.

این دانشجوی اردبیلی با اشاره به اینکه نامزدها در تازه ترین اقدام خود جارچی هایی را برای تبلیغ شهری به کار گرفته اند، متذکر شد: چند روز پیش از یکی از خیابانهای مرکزی شهر عبور می کردم که با دیدن جارچی تبلیغاتی که به صورت علنی نام کاندیداها را فریاد می زدند، متعجب شدم.

وی با بیان اینکه به کار گیری جارچی آخرین سیستم تبلیغاتی در انتخابات اردبیل است، تاکید کرد: این جارچی با حرکت در خیابان و با صدای بلندی می گفت "به... رای دهید" و کارتهای ویزیت این نامزد انتخاباتی را پخش می کرد.

بیشترین حجم تبلیغات مربوط به نمایندگان فعلی است

دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موارد قانونی برای انتشار پوسترهای انتخاباتی تصریح کرد: طبق قوانین مصوب شده در مجلس و اعلام رئیس ستاد انتخاباتی اردبیل اندازه پوسترهای انتخاباتی نباید بیش از 15 در 20 سانتی متر باشند اما کاندیداهای مختلف با انتشار پوسترهای بزرگ و بنرهای شش متری به راحتی قانون را زیر پا می گذارند بدون اینکه برخوردی انجام شود و آب از آب تکان بخورد.

علی غلامی با بیان اینکه دو تن از نمایندگان فعلی رسما تبلیغات خود را علنی کرده اند، یادآور شد: دو تن از نمایندگان فعلی اردبیل در مجلس از چند روز پیش پوسترهایی را به صورت غیر قانونی در سطح شهر نصب کرده اند این در حالی است که ستاد انتخاباتی اردبیل برخوردی با این تخلفات انجام نداده است.

وی با بیان اینکه در تمام نقاط شهر می توان تبلیغات غیر قانونی را به وضوح و آشکارا دید، اضافه کرد: با توجه به محدودیت ایجاد شده در هسته مرکزی شهر خیابانهای وحدت و خیابان امام خمینی(ره) مابین ایستگاه سرعین و میدان شریعتی از پرتراکم ترین خیابانها برای دایر کردن ستادها است.

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گزارش از توحید مهدوی

