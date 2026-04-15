انسجام جامعه ورزش کرمان در ایام جنگ مثال زدنی است 

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پورعسکری، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران درمورد فعالیتهای اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان در زمان جنگ رمضان گفت: همزمان با شروع جنگ تحمیلی رمضان به دستور سرپرست اداره کل ورزش و جوانان، قرارگاه فرهنگی ورزشی تشکیل و کلیه هیئتها و سمنهای جوانان پا به میدان گذاشتند.
وی افزود: در این مدت کلیه ادارات شهرستانی در کنار مردم نسبت به راهاندازی یا همکاری با موکبهای مختلف اقدام کردند.
پورعسکری، تصریح کرد: با توجه به حجم انبوه اخبار، گزارشها و محتوای تولید شده در فضای مجازی، همکاران در روابطعمومی به صورت شبانهروزی فعال بودند.
سرپرست روابطعمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان ادامه داد: دیدار با خانواده شهدا ورزشکار، تجلیل از دستگاههای پیشرو در جنگ، راهاندازی کاروان خودرویی، طراحی و انتشار ۳۳ پوستر اختصاصی، تدوین کلیپ «ما راه بردن را بلدیم»از جمله فعالیتهای این دوران بود.
