به گزارش خبرنگار مهر، آراد حسینی و علیرضا پیرزاده اهوازی، دو بازیکن تیم هندبال مس کرمان در کاروان ورزشی شهدای ناو دنا در کنار سایر ملیپوشان راهی بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ شدند.
این دو ملیپوش هندبال ساحلی ایران به همراه سایر اعضای کاروان تیمهای ملی ساحلی ایران در قالب کاروان شهدای ناو دنا با ۴ دستگاه اتوبوس تهران را به مقصد مرز باجگیران در استان خراسان رضوی ترک کردند تا پس از عبور از مرز، به صورت زمینی وارد عشقآباد ترکمنستان شود و از فرودگاه این شهر سفر هوایی خود را ادامه دهد.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، کاروان ایران پس از عزیمت به کشور ترکمنستان، از عشقآباد راهی پکن خواهد شد و سپس در دو گروه جداگانه به شهر سانیا، محل برگزاری بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶، اعزام میشوند.
با توجه به شرایط جنگ و با توجه به اینکه لیگ برتر هندبال فعلا تعطیل است و هفتههای انتهایی آن برگزار نشده این ۲ بازیکن مس کرمان در اختیار تیم ملی هستند و احتمالا پس از بازگشت تیم ملی تصمیمی برای ادامه برگزاری لیگ برتر هندبال گرفته میشود.
آراد حسینی هندبالیست جوان و آیندهدار کرمانی است و علیرضا پیرزاده نیز یکی از ملیپوشان جوان مس کرمان بوده که در فصل جدید برای مس به خدمت گرفته شده است.
