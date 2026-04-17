سلطانی: استان کرمان پیشتاز ورزش همگانی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت سلطانی، صبح جمعه در همایش پیاده روی خانوادگی کرمان با اشاره به جایگاه برتر این استان در حوزه ورزش همگانی اظهار کرد: کرمان در این حوزه رکورد دار کشور است و هیچ استانی به اندازه کرمان برنامههای «صبح و نشاط» را در طول سال برگزار نکرده است.
وی با تبریک ایام حماسه و اقتدار افزود: برنامههای ورزش همگانی در استان کرمان با قدرت ادامه خواهد داشت و سال ۱۴۰۵ را باید سالی ویژه برای توسعه همزمان ورزش همگانی و قهرمانی در کرمان دانست.
سلطانی، همچنین با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان کرمان در میزبانی رویدادهای ورزشی گفت: کرمان از زیرساختهای مناسبی برخوردار است و آمادگی دارد مسابقات لیگ برتر فوتبال را بهصورت متمرکز میزبانی کند.
وی ادامه داد: استان کرمان از نظر تعداد استادیومهای استاندارد، امکانات اقامتی و شرایط هتلینگ در وضعیت مطلوبی قرار دارد و باشگاههای فرهنگیورزشی نیز همکاری مؤثری در اجرای برنامهها داشتهاند.
