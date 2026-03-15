به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری ظهر روز یکشنبه در جمع روسای اتحادیه اصناف خراسان شمالی افزود در تالار امیرخانلو برگزار شد اظهار کرد: با تمام فراز و فرودهای اقتصادی کشور، اصناف جانانه و متعهدانه فعالیت می‌کنند و رسیدگی به مشکلات آنها جزو دغدغه‌های بی‌وقفه ماست.

وی ادامه داد: ما از تمامی مسائل موجود در بازار و چالش‌های پیش روی اصناف کاملا مطلع هستیم و تلاش داریم با همکاری اتحادیه‌ها شرایط بهتری برای فعالان صنفی فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی همچنین به طرح حمایت تسهیلاتی از اصناف اشاره کرد و گفت: این طرح به طور جدی پیگیری می‌شود و بانک‌ها موظف به همکاری هستند. مجوزهای لازم از سفر ریاست جمهوری نیز اخذ شده است تا روند ارائه تسهیلات با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.

وی تاکید کرد: فصل مشترک ما با اتحادیه‌های صنفی این است که هر دو طرف دغدغه و نگرانی مردم را دارند و باید تلاش کنیم بازار آرام و مردم در شرایط مناسب اقتصادی قرار داشته باشند.

نوری در بخش دیگری از سخنان خود به حوادث اخیر کشور و فشارهای خارجی اشاره کرد و گفت: مردم ما تحت موج سهمگین آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند اما ما ایستاده‌ایم و هرگز کوتاه نخواهیم آمد. در کنار مراقبت از مردم، باید از بازار و اصناف نیز حمایت کنیم تا ثبات اقتصادی و اجتماعی استان حفظ شود.

استاندار خراسان شمالی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همکاری دولت، اتحادیه‌های صنفی و بانک‌ها، افق‌های امیدبخش‌تری در سال جدید همراه مردم و بازار خراسان شمالی باشد و گفت: تلاش‌های اصناف، ستون اصلی ثبات بازار است و ما قدردان این زحمات هستیم.