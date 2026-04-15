«مواسات» راه دستگیری از محرومان؛ شناسایی کمبودها توسط بهزیستی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل و مسئولان بهزیستی استان سمنان در دفتر خود «خدا محوری» را مهمترین راه تسکین قلب انسان خواند.
وی افزود: به استناد آیات الهی، صابران کسانی هستند که خود و امور خود را از خداوند جدا نمیکنند؛ درست است که جمهوری اسلامی ایران از لحاظ امکانات نظامی در این جنگ تحمیلی بسیار قدرتمند وارد عمل شده، اما اگر این موفقیتها را از جانب خداوند متعال ندانیم، ابتدای سقوط انسان آغاز میشود.
نماینده ولی فقیه در استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از پیگیریها و خدمترسانی صادقانه ادارهکل بهزیستی استان در طرح مواسات گفت: جلسات و برنامههای مرتبط با «مواسات» که با مشارکت دستگاههای اجرایی برگزار میشوند عموماً یک خروجی نهایی عملیاتی دارند و هر جلسه موجب گرهگشایی از بخشی از نیازمندیهای اقشار محروم و نیازمند استان میشود.
مطیعی شناسایی، تشخیص مشکلات و برنامهریزی برای حل آنان را حائز اهمیت دانست و گفت: باید کمبودها، ضعفها و نیازهای اقشار محروم استان با دقت، شناسایی و دستهبندی شوند و پس از آن به دنبال راهحل مطلوب و برنامهریزی برای حل مشکلات بود و سپس به عملیاتی کردن برنامهها و راهکارها پرداخت.
وی در پایان با یادآوری ثمرات و برکات متعدد تزریق امید به اقشار آسیبپذیر جامعه، به خصوص افراد تحت پوشش بهزیستی خاطرنشان کرد: ارائه خدمات دشواری مانند پرستاری از سالمندان و بیماران کمتوان جسمی و ذهنی، امری خداپسندانه و قابل تقدیر است.
نظر شما