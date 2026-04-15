  1. استانها
  2. تهران
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

فرماندار بهارستان: پروژه‌های شهری نسیم‌شهر بدون وقفه در حال اجرا است

فرماندار بهارستان: پروژه‌های شهری نسیم‌شهر بدون وقفه در حال اجرا است

بهارستان- فرماندار بهارستان از ادامه بی‌وقفه پروژه‌های عمرانی و آموزشی نسیم‌شهر حتی در شرایط جنگی خبر داد و بر تحویل طرح‌های اولویت‌دار تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی از چندین پروژه کلیدی شهرداری نسیم‌شهر بازدید کرد، این پروژه‌ها شامل مدرسه ۱۵ کلاسه، مدرسه استثنایی در محله سعیدآباد، زیرگذر نهم دی، ساختمان جدید شهرداری و گلخانه مرکزی است.

شرفی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: کار در هر شرایطی در شهرستان تعطیل نیست.

وی با اشاره به تداوم خدمات‌رسانی حتی در ایام جنگ رمضان، افزود: در ارائه خدمات شهری و پیشبرد پروژه‌های عمرانی حتی یک لحظه وقفه ایجاد نشده و اولویت ما تکمیل و تحویل طرح‌هایی است که نیاز مستقیم شهروندان را برطرف می‌کند.

فرماندار بهارستان با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شهرداری‌ها در «نهضت مدرسه‌سازی»، خاطرنشان کرد: در صورت فراهم بودن شرایط، هر یک از شهرداری‌های نسیم‌شهر و گلستان، ۵ باب مدرسه را تا ابتدای مهر ماه امسال تکمیل و تحویل خواهند داد.

کد مطلب 6801814

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها