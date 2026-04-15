به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید شرفی از چندین پروژه کلیدی شهرداری نسیمشهر بازدید کرد، این پروژهها شامل مدرسه ۱۵ کلاسه، مدرسه استثنایی در محله سعیدآباد، زیرگذر نهم دی، ساختمان جدید شهرداری و گلخانه مرکزی است.
شرفی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: کار در هر شرایطی در شهرستان تعطیل نیست.
وی با اشاره به تداوم خدماترسانی حتی در ایام جنگ رمضان، افزود: در ارائه خدمات شهری و پیشبرد پروژههای عمرانی حتی یک لحظه وقفه ایجاد نشده و اولویت ما تکمیل و تحویل طرحهایی است که نیاز مستقیم شهروندان را برطرف میکند.
فرماندار بهارستان با مثبت ارزیابی کردن عملکرد شهرداریها در «نهضت مدرسهسازی»، خاطرنشان کرد: در صورت فراهم بودن شرایط، هر یک از شهرداریهای نسیمشهر و گلستان، ۵ باب مدرسه را تا ابتدای مهر ماه امسال تکمیل و تحویل خواهند داد.
