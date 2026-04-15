  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

آژیر خطر در اراضی اشغالی؛ تداوم حملات پهپادی رژیم صهیونیستی

منابع خبری از تداوم حملات پهپادی رژیم صهیونیستی به لبنان و پاسخ مقاومت به نقض آتش بس خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آژیر خطر در «حتسور هجلیلت» نزدیک صفد به صدا درآمد.

همزمان کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی از شلیک دو موشک از سمت لبنان به سمت الجلیل علیا خبر داد.

از سوی دیگر مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی در البیاضه از سوی نیروهای مقاومت لبنان هدف قرار گرفت.

همزمان خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در حومه نبطیه و نیز یک خودرو در حومه شهرک ابل السقفی خبر داد.

همچنین خبرنگار المیادین در جنوب به حمله رژیم صهیونیستی به شهر بنت جبیل اشاره کرد.

کد مطلب 6801835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها