آژیر خطر در اراضی اشغالی؛ تداوم حملات پهپادی رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که آژیر خطر در «حتسور هجلیلت» نزدیک صفد به صدا درآمد.

همزمان کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی از شلیک دو موشک از سمت لبنان به سمت الجلیل علیا خبر داد.

از سوی دیگر مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی در البیاضه از سوی نیروهای مقاومت لبنان هدف قرار گرفت.

همزمان خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در حومه نبطیه و نیز یک خودرو در حومه شهرک ابل السقفی خبر داد.

همچنین خبرنگار المیادین در جنوب به حمله رژیم صهیونیستی به شهر بنت جبیل اشاره کرد.