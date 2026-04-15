۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان با نقض آتش‌بس

رژیم صهیونیستی با نقض آتش‌بس به حملات خود به جنوب لبنان ادامه می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در جنوب از ادامه گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی علیه چند روستا در شهرستان صور در جنوب لبنان خبر داد.

توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی همچنین منطقه میان الحوش و برج الشمالی در جنوب لبنان را هدف قرار داد.

منابع لبنانی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به شهرک الحنیه در شهرستان صور در جنوب لبنان خبر دادند.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی اعلام کرد که پادگان «متات» را با دسته‌ای از پهپادهای انتحاری هدف قرار داده است.

همزمان منابع لبنانی به شلیک چند موشک از جنوب لبنان به‌سوی فلسطین اشغالی اشاره کردند.

      خداحساب جنگ طلبان رو برسه وپشیمانشون کنه از جنگ خداحسابشون رو برسه

