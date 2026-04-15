۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

۲۱۶۷ شهید و ۷۰۶۱ زخمی بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از ۲ مارس تا ۱۵ آوریل بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به لبنان به ۲۱۶۷ شهید و ۷۰۶۱ زخمی شده اند.

همزمان خبرنگار المیادین در جنوب لبنان از انفجار چند خانه در شهرک شمع در جنوب لبنان توسط نظامیان رژیم صهیونیستی خبر داد.

منابع لبنانی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به شهرک شهابیه خبر دادند.

همزمان جنگنده های رژیم صهیونیستی صریفا و نفاخیه در شهر صور در جنوب لبنان را بمباران کردند.

شهرک دیرالزهرانی در جنوب لبنان هدف حمله هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

همزمان مقاومت اسلامی اعلام کرد تجمع نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک البیاضه را برای دومین بار با توپخانه هدف قرار داد.

از سوی دیگر مقاومت اسلامی لبنان پایگاه «فیلون» در جنوب شهرک «روش پینا» را با شلیک موشکی هدف قرار داد.

    • IR ۱۹:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      خیلی دردناک است . یک چشممان خون برای هموطنان جنگ زده و یک چشممان خون برای نسل کشی در لبنان
    • IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      این جنایت جنگیه وخدا پشیمانشون کنه وحسابشون رو برسه،

