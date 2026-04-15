مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با دعوت از اهالی متدین و خیراندیش شهرستان جوانرود برای مشارکت در امر خطیر اهدای خون، اظهار کرد: گاهی انسان می‌تواند تنها با یک تصمیم ساده و داشتن قلبی بزرگ، به قهرمان واقعی زندگی فرد دیگری تبدیل شود. اهدای خون در واقع هدیه دادن نبض دوباره به زندگی و تبلور والاترین صفات انسانی است.

وی افزود: از تمامی هم‌استانی‌های عزیز و مردم نوع‌دوست ساکن در شهرستان جوانرود دعوت می‌کنیم که در این مسیر سبز و خداپسندانه، قطره‌ای از مهربانی خود را جاری کنند تا با این اقدام ایثارگرانه، امید در رگ‌های شهر و در کالبد بیماران نیازمند دوباره جان بگیرد.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با اشاره به جزئیات استقرار تیم‌های عملیاتی این اداره‌کل در سطح استان، تصریح کرد: به منظور تسهیل در امر اهدای خون و تکریم داوطلبان عزیز در منطقه اورامانات، تیم سیار انتقال خون استان کرمانشاه آماده پذیرایی از داوطلبانی است که قصد دارند هدیه زندگی را به هم‌نوعان خود تقدیم کنند.

میرزاده در خصوص زمان‌بندی و مکان استقرار این مرکز سیار گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، این تیم در روز پنجشنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر فعالیت خواهد داشت. محل استقرار این تیم در شهرستان جوانرود، واقع در خیابان طالقانی، ساختمان بهداری قدیم پیش‌بینی شده است.

وی در پایان بر یک نکته ضروری تأکید کرد و یادآور شد: داوطلبان عزیز توجه داشته باشند که برای انجام فرآیند اهدای خون، همراه داشتن کارت شناسایی معتبر الزامی است و بدون آن امکان خون‌گیری مقدور نخواهد بود. لذا از همه عزیزان تقاضا می‌شود با در دست داشتن مدارک شناسایی در بازه زمانی اعلام شده به محل مذکور مراجعه کنند.