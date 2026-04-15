سرنوشت لیگ برتر به مذاکرات «گِره» خورد/ تعیین تکلیف در جلسه مهم شنبه!

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری یا لغو ادامه رقابت های بیست و پنجمین دوره لیگ برتر موضوعی است که در چند هفته اخیر به سوژه اول فوتبال کشور تبدیل شده و اخبار ضد و نقیضی در مورد آن منتشر شده است.

فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای این که تکلیف این موضوع را مشخص کنند دو نشست با مدیران عامل باشگاه ها برگزار کردند و نشست هایی هم بین مهدی تاج رئیس فدراسیون و احمددنیامالی وزیر ورزش و سایر مسئولان برگزار شد تا شاید جمع‌بندی نهایی در این مورد صورت بگیرد.

در حالی که خبرهایی مبنی منتفی شدن برگزاری ادامه این رقابت ها مطرح شده بود، خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد احتمال برگزاری دومین دور مذاکرات ایران و آمریکا روی تصمیم نهایی برای برگزاری لیگ برتر تاثیر مستقیم دارد.

برخی اخبار حکایت از آن دارد که این دور از مذاکرات روزهای پنجشنبه یا جمعه برگزار خواهد شد. به همین خاطر مسئولان فوتبال و برخی نهادهای امنیتی اتخاذ تصمیم نهایی در مورد لیگ را به روز شنبه موکول کرده اند تا پس از مشخص شدن خروجی مذاکرات سیاسی، در مورد لیگ برتر تصمیم گیری کنند.

این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت روز چهارشنبه با ارسال نامه ای به سازمان لیگ تاکید کرد به دلیل خسارت سنگینی که به دو شرکت فولاد مبارکه سپاهان و فولاد خوزستان وارد شده است، دو تیم سپاهان و فولاد از حضور در لیگ برتر کناره گیری کرده اند.

ارسال این نامه تا حدودی تصمیم قبلی سازمان لیگ برتر را تحت تاثیر قرار داد و این سازمان را برای ادامه لیگ مردد کرد. با این حال فدراسیون فوتبال که روی برگزاری مسابقات نظر مثبت دارد، در انتظار تصمیم مسئولان لیگ و نهادهای مرتبط است تا تکلیف برنامه های تیم ملی برای حضور در جام جهانی را مشخص کند.