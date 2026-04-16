۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

درخشش ورزشکار همدانی در لیگ اسکی صحرانوردی کشور

درخشش ورزشکار همدانی در لیگ اسکی صحرانوردی کشور

همدان- در نخستین روز از مسابقات لیگ کشوری اسکی صحرانوردی جام شهدای شجره طیبه علیرضا نظری‌زاده از استان همدان با نمایشی درخشان به مقام دوم دست یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین روز از مسابقات لیگ کشوری اسکی صحرانوردی جام شهدای شجره طیبه در پیست بین‌المللی دیزین برگزار شد و این مسابقات با معرفی نفرات برتر در دو بخش بانوان و آقایان به پایان رسید.

این رقابت‌ها با حضور ۳۰ اسکی‌باز برتر کشور در دو رشته ۴ کیلومتر پاتیناژ بانوان و ۸ کیلومتر پاتیناژ آقایان آغاز شد.

در بخش آقایان و در رقابت نفس‌گیر ۸ کیلومتر پاتیناژ، دانیال ساوه شمشکی از تهران بر سکوی نخست ایستاد و علیرضا نظری‌زاده از استان همدان با نمایشی درخشان به مقام دوم دست یافت و احمدرضا صید از البرز سوم شد.

در بخش بانوان نیز، ساحل تیر از مازندران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و عاطفه صالحی از خراسان رضوی دوم شد و فرنوش شمشکی از تهران در جایگاه سوم قرار گرفت.

این مرحله از رقابت‌ها امروز با برگزاری مسابقات در همین دو رشته در پیست بین‌المللی دیزین ادامه خواهد یافت.

