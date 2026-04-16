درخشش ورزشکار همدانی در لیگ اسکی صحرانوردی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین روز از مسابقات لیگ کشوری اسکی صحرانوردی جام شهدای شجره طیبه در پیست بینالمللی دیزین برگزار شد و این مسابقات با معرفی نفرات برتر در دو بخش بانوان و آقایان به پایان رسید.
این رقابتها با حضور ۳۰ اسکیباز برتر کشور در دو رشته ۴ کیلومتر پاتیناژ بانوان و ۸ کیلومتر پاتیناژ آقایان آغاز شد.
در بخش آقایان و در رقابت نفسگیر ۸ کیلومتر پاتیناژ، دانیال ساوه شمشکی از تهران بر سکوی نخست ایستاد و علیرضا نظریزاده از استان همدان با نمایشی درخشان به مقام دوم دست یافت و احمدرضا صید از البرز سوم شد.
در بخش بانوان نیز، ساحل تیر از مازندران عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و عاطفه صالحی از خراسان رضوی دوم شد و فرنوش شمشکی از تهران در جایگاه سوم قرار گرفت.
این مرحله از رقابتها امروز با برگزاری مسابقات در همین دو رشته در پیست بینالمللی دیزین ادامه خواهد یافت.
نظر شما