روایت رسانه ازبکی از لیگ برتر فوتبال ایران؛ بازیکنان بلاتکلیف هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان از سمت رژیم منحوس صهیونیستی و آمریکا جنایتکار، مسابقات لیگ برتر فوتبال از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ متوقف شد و تا لحظه نگارش این گزارش هنوز زمان وضعیت آن به طور رسمی از سمت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال مشخص نشده است.

در همین رابطه رسانه ازبکستانی «zamin» نوشت: «آلشر نیکیمبایف» کارشناس فوتبال ازبکستان، اطلاعاتی درباره تغییرات مهم در فوتبال ایران ارائه کرده است. او اعلام کرده که مسابقات قهرمانی ایران در این فصل دیگر ادامه پیدا نخواهد کرد و تمام تمرکزها به آماده‌سازی تیم ملی معطوف شده است.

بر اساس منابع او، همکارانش در ایران تأیید کرده‌اند که برنامه از سرگیری لیگ لغو شده است. در حال حاضر، تیم ملی ایران به‌طور رسمی از روز شنبه فرآیند آماده‌سازی خود برای جام جهانی را آغاز خواهد کرد.

مرحله نخست این آماده‌سازی در داخل ایران برگزار می‌شود. هنوز محل دقیق اردو مشخص نیست، اما برنامه‌ریزی شده تیم به مدت سه هفته در اردو باشد. در این مدت، تمرکز اصلی روی آمادگی بدنی بازیکنان خواهد بود و بالا بردن شرایط جسمانی در اولویت قرار دارد.

در مرحله بعدی، احتمال دارد تیم ملی ایران به ترکیه سفر کند. در این کشور نیز یک اردوی تدارکاتی دیگر به همراه برگزاری دیدارهای دوستانه بین‌المللی برنامه‌ریزی شده است. به این ترتیب، تیم ملی قصد دارد با آمادگی کامل برای جام جهانی آماده شود.

در عین حال، شایعاتی که پیش‌تر درباره احتمال تحریم جام جهانی مطرح شده بود، دیگر موضوعیت ندارد و تیم ملی ایران با جدیت در مسیر حضور در این رقابت‌ها قرار گرفته است.

این تصمیم به‌طور مستقیم روی بازیکنان ازبکستانی شاغل در لیگ ایران نیز تأثیر گذاشته است. بازیکنانی مانند اودیل خامروبکوف، رستم آشورماتوف، اوستون اورونوف، ایگور سرگیف و جلال‌الدین ماشاریپوف تا زمان برگزاری جام جهانی دیگر برای باشگاه‌های خود به میدان نخواهند رفت.

در مجموع، وضعیت روشن است: لیگ متوقف شده و تمرکز کامل روی جام جهانی قرار گرفته است. اکنون همه نگاه‌ها به بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان دوخته شده است.