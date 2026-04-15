واکنش مدیرعامل سپاهان به احتمال قطع حمایت مالی کارخانه فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر نیکفر مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان با اشاره به نامه ارسالی مبنی بر احتمال عدم حضور دو باشگاه صنعتی فولاد مبارکه و فولاد خوزستان در ادامه رقابت‌های فصل جاری به دلیل خسارات ناشی از جنگ تحمیلی با دشمن متخاصم صهیونیستی - آمریکایی گفت: هنوز نامه ای از سمت وزارت صمت به باشگاه سپاهان در این باره ابلاغ نشده است، اما در کل قصد داشتیم طی یک برنامه ۳ ساله که بودجه باشگاه سپاهان را از شرکت فولاد مبارکه جدا کنیم که اکنون شرایط جنگی در کشور باعث شد تا زودتر برنامه‌ها را جلو بیندازیم و بازیکنان هم مشکلات سپاهان را درک می کنند.

مدیرعامل باشگاه سپاهان افزود: اگر کارخانه می خواهد حمایتش را قطع کند دست خودش است و نمی توانیم چیزی بگوییم اما ما قصد کناره گیری نداریم و ادامه خواهیم داد. ما از روش های مختلف منبع درآمدهای خودمان را تکمیل می کنیم. من اطمینان می دهم اگر حمایت کارخانه فولاد مبارکه نباشد کاملا هزینه های فصل جاری را در اختیار داریم. تابع تصمیم مدیران سازمان لیگ و فدراسیون نیز هستیم.