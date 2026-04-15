سپاهان و فولاد از ادامه لیگ برتر کنار کشیدند/ احتمال برگزاری لیگ کم شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامهای رسمی به سازمان لیگ برتر فوتبال اعلام کرد که به دلیل حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی - آمریکایی به کشور و آسیب دیدن بخشهایی از زیرساختهای صنعتی، دو باشگاه سپاهان و فولاد خوزستان تا اطلاع ثانوی و تا زمان بازگشایی و ازسرگیری فعالیت شرکتهای صنعتی، اجازه حضور در هیچیک از مسابقات رسمی را نخواهند داشت.
بر اساس این نامه، این تصمیم میتواند تأثیر مهمی در روند تصمیمگیری مدیران سازمان لیگ فوتبال ایران درباره ازسرگیری رقابتهای لیگ برتر داشته باشد و احتمال دارد مسئولان، برگزاری مسابقات در بازه زمانی فعلی را به طور کامل متوقف کنند یا به تعویق بیندازند.
خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد جلسه تصمیم گیری برای لغو، تعویق یا برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر ظهر امروز چهارشنبه با حضور مسئولان رده بالای ورزش و نهادهای امنیتی در حال برگزاری است.
نظر شما