۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

وزارت صمت ورود کرد؛

سپاهان و فولاد از ادامه لیگ برتر کنار کشیدند/ احتمال برگزاری لیگ کم شد

به دنبال اتفاقاتی که در جنگ تحمیلی برای دو باشگاه مطرح فوتبال ایران رخ داد، وزارت صمت طی نامه‌ای رسمی به سازمان لیگ فوتبال اعلام کرد که این دو تیم صنعتی نمی‌توانند در لیگ برتر شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای رسمی به سازمان لیگ برتر فوتبال اعلام کرد که به دلیل حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی - آمریکایی به کشور و آسیب دیدن بخش‌هایی از زیرساخت‌های صنعتی، دو باشگاه سپاهان و فولاد خوزستان تا اطلاع ثانوی و تا زمان بازگشایی و ازسرگیری فعالیت شرکت‌های صنعتی، اجازه حضور در هیچ‌یک از مسابقات رسمی را نخواهند داشت.

بر اساس این نامه، این تصمیم می‌تواند تأثیر مهمی در روند تصمیم‌گیری مدیران سازمان لیگ فوتبال ایران درباره ازسرگیری رقابت‌های لیگ برتر داشته باشد و احتمال دارد مسئولان، برگزاری مسابقات در بازه زمانی فعلی را به طور کامل متوقف کنند یا به تعویق بیندازند.

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد جلسه تصمیم گیری برای لغو، تعویق یا برگزاری ادامه رقابت های لیگ برتر ظهر امروز چهارشنبه با حضور مسئولان رده بالای ورزش و نهادهای امنیتی در حال برگزاری است.

    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      تیم اول قهرمان اعلام شود و تیم ششم به دسته پایین‌تر و تیم قهرمان دسته اول به لیگ برتر راه پیدا کند بهترین راه حل 😄

