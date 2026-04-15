به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه با عذرخواهی بابت تأخیر در حضور، اظهار کرد: سال ۱۴۰۴ سالی پرحادثه و همراه با تحولات متعدد در عرصه‌های مختلف کشور بود که بخش‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار داد.

وی افزود: در مقاطع مختلف این سال، کشور با شرایط پیچیده‌ای مواجه شد، اما با همراهی مردم و انسجام ملی، بسیاری از تهدیدها و برنامه‌های طراحی‌شده علیه کشور بی‌اثر شد و روند اداره امور با ثبات ادامه یافت.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: در ادامه این تحولات، برخی اقدامات و فشارها در حوزه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی نیز شکل گرفت، اما با مدیریت و هدایت مناسب، شرایط کشور به سمت آرامش و ثبات پیش رفت و مسیر توسعه متوقف نشد.

حبیبی با اشاره به جایگاه آموزش و پرورش در توسعه استان گفت: علی‌رغم محدودیت‌های اعتباری و مالی، اقدامات مهمی در زمینه توسعه فضاهای آموزشی، تجهیز مدارس و ارتقای کیفیت آموزشی در استان انجام شده است.

وی با بیان اینکه شورای آموزش و پرورش استان توانسته جایگاه مطلوبی در ارزیابی‌ها کسب کند، افزود: این موفقیت حاصل تلاش جمعی مدیران، فرهنگیان و همراهی دستگاه‌های اجرایی استان است و باید با قدرت ادامه یابد.

استاندار کرمانشاه بر ضرورت توسعه هنرستان‌های جوار صنعت تأکید کرد و گفت: باید ارتباط مؤثر میان آموزش و پرورش، اداره کل فنی و حرفه‌ای و خانه صنعت و معدن تقویت شود تا زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر متناسب با نیاز بازار کار فراهم شود.

وی افزود: شناسایی واحدهای صنعتی بزرگ از جمله پتروشیمی، سیمان و صنایع خودروسازی می‌تواند نقش مهمی در اجرای این طرح داشته باشد و لازم است این همکاری به صورت منسجم و هدفمند دنبال شود.

حبیبی همچنین بر لزوم ایجاد حداقل یک هنرستان جوار صنعت در هر شهرستان تأکید کرد و گفت: این موضوع باید در کمیته‌های برنامه‌ریزی شهرستان‌ها به صورت جدی دنبال شود تا به یک روال پایدار تبدیل گردد.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به ضرورت توسعه رشته‌های متناسب با ظرفیت منطقه‌ای اظهار کرد: ایجاد هنرستان گردشگری در برخی شهرستان‌های مستعد می‌تواند به اشتغال‌زایی و استفاده از ظرفیت‌های بومی کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر بازسازی و نوسازی مدارس آسیب‌دیده تأکید کرد و گفت: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دستگاه‌های مرتبط، باید این فضاها پیش از آغاز سال تحصیلی جدید آماده بهره‌برداری شوند.

حبیبی همچنین با قدردانی از استحکام و ایمنی برخی مدارس استان افزود: در جریان حوادث اخیر، برخی ساختمان‌های اطراف آسیب دیدند اما مدارس مجاور بدون خسارت جدی باقی ماندند که این موضوع نشان‌دهنده رعایت اصول فنی و کیفیت ساخت است.

استاندار کرمانشاه استفاده از ظرفیت مولدسازی برای توسعه فضاهای آموزشی را ضروری دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند تا منابع مالی لازم برای پروژه‌های آموزشی تأمین شود.

وی با اشاره به اهمیت هفته معلم گفت: باید برنامه‌های متناسب با شأن و جایگاه معلمان طراحی شود و همه دستگاه‌ها در برگزاری این برنامه‌ها مشارکت فعال داشته باشند.

حبیبی در پایان با تأکید بر نقش فرهنگیان در شرایط سخت کشور اظهار کرد: اقدامات جهادی معلمان در دوران بحران باید به عنوان الگو به جامعه معرفی شود، چرا که این اقدامات نقش مهمی در تداوم آموزش و تربیت دانش‌آموزان داشته است.