علیزاده: ملت ایران با مقاومت خود جمهوری اسلامی را به ابرقدرتی رساند

نظرعلی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جنگ رمضان سومین نبردی است که ملت ایران در آن حضور یافت، اظهار کرد: این جنگ به دلیل آغاز در ماه رمضان چنین نام گرفت و از همان ابتدا نشان داد که ملت ایران آماده است تا در برابر بزرگترین قدرتهای جهان بایستد.
فرمانده دوران دفاع مقدس با اشاره به اینکه جنگ زمانی آغاز میشود که راهحلهای سیاسی به بنبست برسد، افزود: دشمنان انقلاب اسلامی پس از ناکامی در مذاکرات، به زور نظامی متوسل شدند اما در هر صحنه با شکست مواجه شدند و نتوانستند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند.
دشمن در هوا، دریا و زمین زمینگیر شد
وی با اشاره به ابتکار عمل ایران در دفاع از ایران در عرصه هوایی، دریایی و زمینی گفت: با وجود برتری تجهیزات دشمن، عملیات نامتقارن جمهوری اسلامی موجب زمینگیر شدن آنان شد در دریا نیز ناوهای دشمن پس از اصابت مجبور به عقبنشینی شدند و عملاً نتوانستند کاری از پیش ببرند.همچنین در عرصه زمینی نیز مقاومت ملت ایران دشمن را عقب راند.
علیزاده سقوط نظام جمهوری اسلامی، اشغال ایران، تجزیه کشور، نابودی توان موشکی و هستهای و از بین بردن جبهه مقاومت را از جمله اهداف دشمن برشمردو تصریح کرد:هیچیک از اهداف دشمن محقق نشد و این نشاندهنده شکست کامل او در همه جبههها است.
وی ادامه داد:این شکستها نشان داد که جمهوری اسلامی ایران نهتنها در میدان نظامی بلکه در عرصه سیاسی و راهبردی نیز پیروز میدان است و توانسته است اراده خود را بر دشمن تحمیل کند.
مردم با عدم ترک خیابانها دشمن را ناکام گذاشتند
پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد فتنه داخلی گفت: آنان قصد داشتند با حضور عوامل داخلی و تحریک مردم، کودتا و آشوب ایجاد کنند اما مردم خیابانها را ترک نکردند و در صحنه باقی ماندند.
وی افزود:این حضور گسترده سبب شد دشمن در این صحنه نیز شکست بخورد و نتواند اهداف خود را پیش ببرد.
علیزاده با بیان اینکه ملت ایران در جنگ نرم ایستادگی کرد،اظهار کرد: مردم اجازه ندادند دشمن با فتنههای داخلی اهداف خود را پیش ببرد و این مقاومت در کنار رزمندگان در میدان نبرد، دشمن را به عقبنشینی واداشت.
وی گفت: همین ایستادگی ملت ایران بود که دشمن را ناچار کرد به آتشبس و مذاکره روی آورد و این نشاندهنده نقش تعیینکننده مردم در پیروزی بود.
حضور مردم پیروزی را تثبیت و توسعه داد
پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به تأکید رهبر انقلاب مبنی بر حفظ حضور مردم در خیابانها گفت: این حضور گسترده مردم در صحنه سبب شد دشمن نتواند در طرحهای بعدی موفق شود.
وی ادامه داد:حضور مردم نهتنها پیروزی ایران را تثبیت کرد بلکه زمینهساز شکستهای بیشتر دشمن در آینده خواهد بود و این حضور باید ادامه یابد تا پیروزیهای آینده نیز تضمین شود.
علیزاده با بیان اینکه تیم مذاکرهکننده ایران مانند نیروهای رزمنده در میدان نبرد ایستادگی کرد، اظهار کرد: آنان امتیازی به دشمن ندادند و حتی در موضوعاتی چون تنگه هرمز، ایران با قدرت عمل کرد و دشمن را به عقبنشینی واداشت.
وی با اشاره به روند مذاکرات افزود: ایران با اقتدار توانست شرایط خود را تحمیل کند و دشمن را در موضع ضعف قرار دهد.
ائتلافسازی دشمن در عرصه جهانی شکست خورد
پیشکسوت دفاع مقدس با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ائتلاف جهانی علیه ایران اظهار کرد: آنان در این مسیر شکست خوردند و حتی اروپاییها و ناتو همراهی کامل نکردند.
وی افزود:در روسیه و چین نیز در شورای امنیت قطعنامهها را وتو کردند که شکست دشمن در عرصه بینالمللی را نشان می دهد.
علیزاده با بیان اینکه این ناکامیها ثابت کرد که جمهوری اسلامی ایران توانسته است در سطح جهانی نیز اراده خود را تحمیل کند، گفت:چه در میدان نبرد، چه در خیابانها، چه در دولت و چه در عرصه دیپلماسی، همه باید این پیروزی بزرگ را تثبیت و توسعه دهند.
وی با اشاره به اینکه این پیروزی نهتنها زمینه های انتقام رهبر شهید انقلاب را محقق کرد بلکه نشان داد راه آینده جهان بر مبنای مقاومت شکل خواهدگرفت، گفت:ایران امروز پرچمدار این مسیر است و باید با قدرت بیشتر آن را ادامه دهد تا نسلهای آینده نیز ثمره این ایستادگی را ببینند.
