به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، به گفته او ارگ مدل هوش مصنوعی آینده دیپ سیک به طور کامل با تراشه های هواوی کار می کند، این امر پیامدی وحشتناک برای آمریکا خواهد داشت. او بیم دارد که ممکن است سیستم های هوش مصنوعی جهان از فناوری آمریکایی گذر کنند و همین امر رهبری این کشور را در فضای مذکور تضعیف می کند.

پیش بینی می شود مدل آتی دیپ سیک به نام V۴ در ماه جاری میلادی ارائه شود، این امر از همین حالا هیاهوی زیادی ایجاد کرده است. گزارش ها حاکی از آن است که مدل مذکور احتمالا با تراشه های Ascend هواوی فعال می شود که این نشان دهنده گذاری مهم از تراشه های جی پی یو انویدیا است که هم اکنون به آنها اتکا دارد.

اگر دیپ سیک به طور کامل از انویدیا گذر و از سخت افزار هواوی استفاده کند، این نخستین باری خواهد بود که یک مدل هوش مصنوعی از اکوسیستم آمریکا جدا می شود.

البته تراشه های هواوی در بحث قدرتمندی همچنان اندکی عقب تر از نسخه های آمریکایی هستند اما چین روی یک استراتژی متفاوت متمرکز است و شرکت ها به جای اتکا به تراشه های پیشرفته از تراشه های بیشتر به طور همزمان و بهبود کارآمدی نرم افزاری استفاده می کنند. تکنیک‌هایی مانند Mixture-of-Experts به افزایش عملکرد بدون نیاز به بهترین سخت‌افزار کمک می‌کنند.

علاوه بر آن چین یک مزیت کلیدی دارد که از این روش پشتیبانی می کند. این کشور انبوهی از نیروهای مستعد و دسترسی به انرژی ارزان تر دارد. این امر به شرکت ها امکان می دهد تنظیمات رایانش عظیم را راه اندازی کند. بسیاری از پردازشگرها حتی با وجود تراشه های ضعیف ترمی توانند نتایج قدرتمندی را ارائه کنند.

از سوی دیگر وضعیت به دلیل افزایش تنش میان آمریکا و چین پیچیده می شود. قانونگذاران در آمریکا برای وضع محدودیت های سختگیرانه تر برای شرکت های هوش مصنوعی چینی فشار می آورد.