پیشنهادهای بزرگ برای سرمربی تیم ملی ایران/ استقلال و پرسپولیس هم هستند

به گزارش خبرنگار مهر، در سالی که گذشت مرضیه جعفری یکی از پراتفاق‌ترین و در عین حال پرفشارترین دوره‌های کاری خود را تجربه کرد. مسیری که حالا در آغاز سال ۱۴۰۵ او را در یکی از پیچیده‌ترین بزنگاه‌های حرفه‌ای‌اش قرار داده است.

جعفری سال ۱۴۰۴ را در شرایطی پشت سر گذاشت که همزمان هدایت دو تیم مهم را بر عهده داشت. از یک سو در سطح باشگاهی روی نیمکت خاتون بم حضور داشت و از سوی دیگر هدایت تیم ملی فوتبال زنان ایران را بر عهده گرفته بود. در لیگ برتر خاتون بم بار دیگر قدرت بلامنازع خود را به نمایش گذاشت و با هدایت این مربی عنوان قهرمانی را از آن خود کرد اما در عرصه قاره‌ای شرایط مطابق انتظار پیش نرفت. نماینده ایران که در دوره قبل موفق شده بود به جمع هشت تیم برتر آسیا راه پیدا کند این‌بار در همان گام نخست از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. هرچند یک پیروزی مقابل نسف‌قارشی به دست آمد اما دو شکست برابر ووهان چین و نماینده هند پایان زودهنگامی را برای این تیم رقم زد.

در تیم ملی هم شرایط حتی پیچیده‌تر و پرنوسان‌تر بود. جعفری روزهایی خاص را با تیم ملی پشت سر گذاشت از تلاش برای کسب سهمیه در مرحله مقدماتی در بحبوحه بحران و تنش‌های ناشی از جنگ ایران و رژیم صهیونیستی گرفته تا تحقق این هدف و صعود به جام ملت‌ها بود که در نهایت شرکت در جام ملت‌های آسیا در استرالیا برای تیم ملی ایران با نتایج مطلوب همراه نشد و این تیم با سه شکست در مرحله گروهی از رقابت‌ها کنار رفت.

درخشش جعفری در این سال تنها به نتایج تیمی محدود نشد. او توانست عنوان بهترین مربی سال فوتبال زنان آسیا را نیز از آن خود کند. افتخاری فردی که جایگاه او را بیش از پیش در سطح قاره‌ای تثبیت کرد.

اکنون در سال جدید شرایط برای این مربی موفق پیچیده‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. کارنامه موفق و عملکرد قابل توجه پیشنهادهای متعددی را پیش روی او قرار داده است. قرارداد جعفری با تیم ملی همزمان با پایان رقابت‌های جام ملت‌ها در اسفند ۱۴۰۴ به پایان رسیده اما شنیده‌ها حاکی از تمایل فدراسیون برای ادامه همکاری است. این در حالی است که ابهاماتی جدی پیرامون برنامه‌های آینده تیم ملی وجود دارد؛ از جمله وضعیت حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا که هنوز مشخص نیست تصمیم نهایی درباره آن چه خواهد بود. از سوی دیگر در دوره گذشته نیز برخی از خواسته‌های جعفری به‌ویژه در زمینه تکمیل کادر فنی به طور کامل محقق نشد؛ مسائلی که می‌تواند در تصمیم نهایی او تأثیرگذار باشد.

در سطح باشگاهی نیز شرایط دستخوش تغییر شده است. باشگاه خاتون بم که مدتی شایعاتی درباره انحلال یا واگذاری امتیازش به دلیل مشکلات مالی مطرح بود حالا با ورود حامی مالی جدید به ثبات رسیده و به نظر می‌رسد پرونده پایان فعالیت این تیم در لیگ برتر هم بسته شده است. طبیعی است که این باشگاه نیز خواهان ادامه همکاری با جعفری باشد؛ مربی‌ای که بخش مهمی از موفقیت‌های سال‌های اخیر خاتون با نام او گره خورده است. این در حالی است که جعفری در اسفند ۱۴۰۴ و به دلیل تمرکز بر تیم ملی از سمت خود در این باشگاه استعفا داده بود.

در کنار این گزینه‌ها حالا دو نام بزرگ فوتبال ایران نیز به جمع مشتریان این مربی اضافه شده‌اند؛ استقلال و پرسپولیس نیز برای همکاری با این مربی تمایل زیادی دارند. دو باشگاهی که به‌تازگی وارد لیگ برتر فوتبال زنان شده‌اند و به‌دنبال تثبیت جایگاه خود با جذب چهره‌ای شاخص هستند. پرسپولیس در فصل گذشته با هدایت مریم آزمون در جایگاه ششم ایستاد و استقلال نیز در نخستین گام‌های خود به‌دنبال حضوری قدرتمند است به‌ویژه آنکه این باشگاه در فوتسال زنان تجربه قهرمانی در اولین حضور را داشته و حالا چشم‌انداز مشابهی را در فوتبال دنبال می‌کند.

مجموع این شرایط جعفری را در موقعیتی قرار داده که انتخاب مسیر آینده‌اش آسان نخواهد بود. از ادامه همکاری با تیم ملی و چالش‌های آن گرفته تا بازگشت به خاتون بم یا پذیرش پروژه‌ای جدید در یکی از تیم‌های پرهوادار پایتخت؛ هر گزینه فرصت‌ها و ریسک‌های خاص خود را دارد. در نهایت باید دید این مربی پرافتخار که حالا عنوان بهترین مربی سال آسیا را نیز یدک می‌کشد در ادامه مسیر حرفه‌ای خود چه تصمیمی خواهد گرفت.