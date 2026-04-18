به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه با قدردانی از عملکرد مدیران در سال گذشته، اظهار کرد: نتایج اقدامات انجام‌شده در شاخص‌های مختلف قابل مشاهده است و لازم است گزارش جامع این شاخص‌ها در فرصت مناسب به شورا ارائه شود.

وی با تأکید بر تعیین اولویت‌های اساسی برای سال جاری افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام باید در صدر برنامه‌ها قرار گیرد و تا زمانی که این طرح‌ها به سرانجام نرسیده‌اند، تعریف پروژه‌های جدید توجیهی ندارد و دستگاه‌ها باید با نظارت دقیق این موضوع را دنبال کنند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مختلف تصریح کرد: توسعه طرح‌های شیلاتی به‌ویژه در مناطق غربی و اورامانات از جمله برنامه‌هایی است که نیازمند توجه ویژه در شورای برنامه‌ریزی است.

حبیبی همچنین بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکن تأکید کرد و گفت: زیرساخت‌های این طرح‌ها باید هرچه سریع‌تر آماده شود تا پاسخگوی نیاز متقاضیان باشد و کیفیت ساخت نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت توسعه انرژی‌های نو ادامه داد: استفاده از ظرفیت انرژی خورشیدی در استان آغاز شده و لازم است با مشارکت بیشتر بخش خصوصی، این روند گسترش یابد و پروژه‌های در دست اجرا به نتیجه برسند.

استاندار کرمانشاه به محدودیت منابع مالی اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط موجود، استفاده از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع ضروری است و دستگاه‌ها باید در این حوزه برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشند.

حبیبی همچنین به وضعیت مناطق عشایری اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های متولی باید مصوبات مرتبط با توسعه زیرساخت‌ها از جمله راه، ارتباطات و فضاهای آموزشی را با جدیت دنبال کنند تا مشکلات این مناطق کاهش یابد.

وی ساماندهی بازارچه‌های مرزی را از دیگر اولویت‌ها دانست و تصریح کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، توسعه تجارت مرزی و تقویت زیرساخت‌های صادرات و واردات در استان ضروری است و باید با مدیریت یکپارچه این حوزه، روند فعالیت‌ها تسهیل شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر استفاده از ظرفیت شهرک‌های صنعتی عنوان کرد: استقرار واحدهای تولیدی در اراضی آماده این شهرک‌ها باید در اولویت باشد تا از امکانات موجود به بهترین شکل استفاده شود.

حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اشتغال اشاره کرد و گفت: تعهد اشتغال استان در سال جاری نباید کمتر از سال گذشته باشد و دستگاه‌ها موظف هستند حداقل به همان میزان یا بیشتر فرصت شغلی ایجاد کنند.

وی در پایان بر اهمیت کار کارشناسی در کارگروه‌ها تأکید کرد و افزود: مصوبات کارگروه‌ها مبنای تصمیم‌گیری در شورا خواهد بود و تنها در موارد خاص و پروژه‌های مهم، بررسی‌های ویژه‌تری انجام می‌شود.