کارنی: روابط کانادا با آمریکا به یک نقطه ضعف تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مارک کارنی» نخستوزیر کانادا اعلام کرد روابط نزدیک این کشور با آمریکا که زمانی یک نقطه قوت محسوب میشد، اکنون به یک نقطه ضعف تبدیل شده است.
کارنی روز یکشنبه در پیامی ویدئویی خطاب به مردم کانادا، با اشاره به تحولات کنونی، از قهرمانی رهبران نظامی که بیش از دو قرن پیش در برابر حمله آمریکا جنگیدند، تمجید کرد.
وی با در دست داشتن یک مجسمه کوچک از «ژنرال آیزاک براک»، فرمانده نظامی انگلیسی که در جریان جنگ ۱۸۱۲ در دفاع از سرزمینهای کنونی کانادا در برابر حمله آمریکا کشته شد، گفت: کانادا نمیتواند اختلالات ناشی از همسایه آمریکایی خود را کنترل کند و نمیتواند آیندهاش را بر این امید بنا کند که این وضعیت ناگهان متوقف شود.
کارنی افزود: «وضعیت امروز شاید بیسابقه به نظر برسد، اما ما پیش از این نیز با تهدیدهای مشابهی مواجه شدهایم.»
وی در این زمینه به دیگر چهرههای تاریخی کانادا از جمله «چیف تکامسه» اشاره کرد که در سال ۱۸۱۲ قبایل بومی منطقه را برای مقابله با توسعه طلبی آمریکا متحد کرد.
نخستوزیر کانادا که هفته گذشته توانست اکثریت پارلمانی را برای دولت لیبرال خود به دست آورد، تاکید کرد این پیروزی انتخاباتی به او کمک خواهد کرد تا در جنگ تجاری آغاز شده از سوی «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، موثرتر عمل کند.
