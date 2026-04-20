بازداشت یک مرد در ملارد به جرم تبلیغ علیه نظام

به گزارش خبرنگار مهر، یک مرد حدوداً ۳۳ ساله در ملارد بازداشت شده است، این فرد در منطقه «اطلس شرقی» سرآسیاب دستگیر شده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، وی متهم است که در فضای مجازی مطالبی را علیه نظام منتشر و با گروههای سلطنتطلب همکاری میکرده است.
منابع آگاه میگویند، این فرد از ابتدای فعالیتهای تبلیغی خود تحت نظر بوده و پس از حذف صفحات مجازیاش، بازداشت و به مراجع قضایی تحویل داده شده است.
دادستان ملارد پیش از این هشدار داده بود که هرگونه همکاری با «شبکههای خبری معاند» به ویژه آنهایی که وابسته به رژیم صهیونیستی هستند، پیگرد قانونی سنگین در پی خواهد داشت.
به گفته او، این تخلفات میتواند مجازاتی همچون مصادره اموال، حبس طولانیمدت و در مواردی اعدام به همراه داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب ملارد همچنین از خانوادهها خواسته است بر فعالیتهای مجازی فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند و نسبت به فیلمبرداری از اماکن حساس و نظامی هشدار داده و آن را اقدامی دارای تبعات امنیتی و قضایی دانسته است.
