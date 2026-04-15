به گزارش خبرگزاری مهر، نادر زینالی گفت: در شرایطی که به واسطه برخی تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، روند اجرای بخشی از پروژه‌ها با چالش‌هایی مواجه شد، با هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف و مدیریت منسجم در استان و همکاری دستگاه‌های اجرایی، فرآیند بازنگری در برنامه‌ها انجام و مسیر اجرای طرح‌ها با رویکردی منسجم‌تر ادامه پیدا کرد.

وی افزود: در این شرایط تلاش شده ضمن حفظ پایداری فعالیت‌ها، پروژه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری متوقف نشود و با وجود شرایط خاص، روند جذب و هدایت سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری استان البرز همچنان ادامه یافته است.

زینالی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان گفت: یکی از محورهای اصلی فعالیت این اداره‌کل توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های بوم‌گردی است که این موضوع در ماه‌های اخیر نیز با جدیت در دستور کار قرار داشته است. در حوزه بوم‌گردی، استان البرز توانسته است نقش مؤثری در ارائه خدمات به مسافران و هموطنان ایفا کند و این ظرفیت در شرایط خاص نیز به عنوان یکی از بازوهای مهم خدمات‌رسانی عمل کرده است.

وی تصریح کرد: در جریان حملات رژیم صهیونی، مجموعه‌های بوم‌گردی استان با رویکردی مسئولانه وارد عمل شدند و حدود ۵۰ خانواده در این مراکز به صورت رایگان اسکان داده شدند. همچنین تمامی ظرفیت‌های اقامتی و زیرساخت‌های گردشگری استان با هدف حمایت از شهروندان و تسهیل شرایط، برای اسکان موقت افراد آسیب‌دیده احتمالی یا در مسیر سفر، از یک روز تا یک هفته به صورت رایگان در اختیار قرار گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با تأکید بر اینکه نقش گردشگری تنها محدود به فعالیت‌های اقتصادی نیست، گفت: گردشگری در شرایط خاص می‌تواند نقش اجتماعی و حمایتی نیز ایفا کند و تجربه ماه‌های اخیر نشان داد که زیرساخت‌های این حوزه در استان البرز توانسته‌اند در کنار کارکرد اقتصادی، نقش پشتیبان اجتماعی نیز داشته باشند.