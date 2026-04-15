۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

بوی خوش بهار نارنج فارس از راه رسید

شیراز-مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی فارس از آغاز برداشت معطرترین محصول بهاری جنوب کشور خبر داد و گفت: امسال در مجموع ۱۳۵۹ هکتار از باغ‌های استان زیر پوشش برداشت بهار نارنج قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل زمانی در خصوص برداشت بهار نارنج در استان فارس اظهار کرد: عملیات برداشت بهار نارنج از ابتدای فروردین ماه آغاز شده است و تا پایان اردیبهشت ماه ادامه دارد.

به گفته این مقام مسئول؛ از این میزان سطح حدود ۴۰۰ هکتار آن باغ‌های تجاری و مابقی باغ‌های گردشگری، سیاحتی و فضاهای سبز شهری هستند.

زمانی‌فرد با اشاره به پیش‌بینی تولید ۸۲۰ تن بهار نارنج تازه در سال جاری افزود: قدمت کشت درخت نارنج در فارس به ۵۰۰ سال می‌رسد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: فارس همچنان رتبه نخست تولید نارنج در کشور را در اختیار دارد.او بیان کرد: بیشترین سطح زیرکشت در شهرستان‌های جهرم، خفر، کازرون و شیراز قرار دارد.

زمانی فرد گفت: این محصول پس از برداشت در تولید انواع عرقیات، مربا و نیز به صورت بهار نارنج خشک در بازار داخلی عرضه شده و در برخی سال‌ها به کشورهای حوزه خلیج فارس نیز صادر می‌شود.

وی ادامه داد: وجود کیسه‌های ترشحی معطر در سلول‌های کاسبرگ گل نارنج سبب شده کیفیت و عطر بهار نارنج فارس در کشور بی‌رقیب باشد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطر نشان کرد: با تاکید بر اینکه درختان نارنج «میراث ارزشمند» فارس و شیراز هستند، توصیه کرد برداشت تنها با دست و بدون وارد کردن آسیب به شاخساره‌ها انجام شود تا اصالت و سلامت این سرمایه طبیعی حفظ گردد.

