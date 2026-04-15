به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر چهارشنبه در آیین آغاز عملیات تکمیل قطعه دوم راه اصلی «زرند- کوهبنان» اظهار داشت: این پروژه که از مطالبات دیرینه مردم دو شهرستان زرند و کوهبنان به شمار می‌رود، نقش مهمی در توسعه منطقه‌ای، جذب سرمایه‌گذاران و تسهیل فعالیت‌های صنعتی و معدنی ایفا خواهد کرد.

وی با اشاره به کمبودها در حوزه راه‌ها و ضرورت ایجاد تحول جدی در توسعه و بهسازی شبکه‌های ارتباطی استان، افزود: با توجه به اینکه کرمان دارای بیشترین طول راه‌ها در کشور است، این حوزه نیازمند توجه ویژه و برنامه‌ریزی دقیق است.

وی با بیان اینکه خوشبختانه اقدامات خوبی در این مسیر سازماندهی و اجرایی شده است ادامه داد: آغاز اجرای پروژه راه «زرند - کوهبنان» و همچنین محور «زرند - سیریز - بافق»، گامی بلند در مسیر توسعه منطقه‌ای و تسهیل دسترسی‌ها به شمار می‌رود.

طالبی، با تقدیر از تلاش‌های نمایندگان استان، به‌ویژه نماینده مردم زرند و کوهبنان در حوزه راه، اظهار داشت: امسال شاهد جهش قابل توجهی در اعتبارات دولتی بخش راه‌ها در استان کرمان بودیم که این مهم با همت و پیگیری‌های مستمر نمایندگان محقق شده است.

وی افزود: این تلاش‌ها به جذب منابع مالی قابل توجهی برای توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای استان کرمان منجر شده است.

مقام عالی دولت در استان کرمان با بیان اینکه پروژه‌های ملی استان در بودجه سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۴ بیش از ۲۴۰ درصد رشد داشته‌اند، ابراز امیدواری کرد: این روند تداوم یابد و منابع مالی متعددی برای تکمیل پروژه‌ها جذب شود

استاندار کرمان همچنین با اشاره به تأمین منابع اعتباری پایدار، اظهار داشت: اعتبارات دولتی، منابع ملی و همچنین اعتبارات حاصل از محل ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن، برای دومین سال متوالی در قانون بودجه پیش‌بینی و تثبیت شده است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها افزود: امیدواریم در سال جاری بتوانیم از محل این منابع، اعتبارات مناسبی را به پروژه راه «کوهبنان - زرند» اختصاص دهیم.

طالبی، با اشاره به سایر ظرفیت‌های تأمین مالی، خاطرنشان کرد: علاوه بر این، از محل سهم ایمیدرو و نیز اعتبارات مرتبط با مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی منطقه، می‌توان در مسیر توسعه زیرساخت‌های شهرستان‌های زرند و کوهبنان بهره گرفت.

وی با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران افزود: امیدواریم با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همکاری مؤثر پیمانکاران، شاهد پیشرفت چشمگیر این پروژه و تحولی محسوس در توسعه استان باشیم.

پیشرفت ۶۰ درصدی پروژه

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز در این مراسم با تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه راه اصلی «زرند- کوهبنان» اظهار داشت: عملیات اجرایی این محور از سال ۱۳۹۴ آغاز شده و طول آن ۳۵.۵ کیلومتر است که تاکنون حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

علی حاجی زاده، افزود: در بخش میانی این مسیر به طول ۱۷ کیلومتر، عملیات خاکبرداری به‌طور کامل انجام شده است.

وی، با اشاره به منابع تأمین اعتبار پروژه گفت: منابع مالی این طرح از محل اعتبارات ملی، بخشی از اعتبارات حوزه معادن و همچنین مشارکت شرکت ایمیدرو تأمین می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همچنین درباره میزان هزینه‌ها تصریح کرد: تاکنون ۱۸۷ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده و برآورد کلی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل آن حدود ۶۱۰ میلیارد تومان است.