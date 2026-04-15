افتتاح راه اصلی «زرند- کوهبنان» تردد در این مسیر را ایمن تر می کند

مجید احمدی، درحاشیه آغاز عملیات اجرایی فاز آخر راه اصلی «زرند - کوهبنان» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: متاسفانه این پروژه مهم و زیر بنایی که سال 1386 کلنگ زنی شده است به دلیل عدم تخصیص اعتبارات کافی با کندی پیش رفته است .

وی با تشکر از تمامی فرمانداران، بخشداران و نمایندگان اسبق شهرستان کوهبنان افزود: از مردم نجیب و شریف شهرستان کوهبنان خصوصا همشهریان عزیز بخش طغرالجرد معذرت خواهی می کنم، چرا که بعد از سالها صبوری و انتظار شاید امروز می بایست خبر افتتاح این پروژه عظیم را اعلام می کردیم، اما به دلایل مختلف از جمله قرار نداشتن این پروژه در ردیف بودجه در سالیان گذشته، باعث کندی پیشرفت آن شده است و امروز با کمک همه مسئولین ذیربط شتاب بیشتری خواهد گرفت .

احمدی ادامه داد: ۱۰ کیلومتر ابتدایی این مسیر از دو راهی معدن هشونی تا نزدیک روستای نجف آباد آماده آسفالت و بهره برداری است و ۹ کیلومتر دیگر هم از قبل از پیچ گردنه ده علی رضا تا نزدیک روستای همت آباد جمعا به طول ۱۹ کیلومتر آماده آسفالت و بهره برداری است .

وی با تشکر از پیگیری های مستمر فرماندار شهرستان کوهبنان، نماینده مردم کوهبنان و زرند در مجلس شورای اسلامی و استاندار کرمان در جذب اعتبار جدید این جاده گفت: امروز فاز آخر این پروژه به طول ۱۷ کیلومتر با اعتبار اولیه به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان آغاز شد.

بخشدار طغرالجرد تصریح کرد: مبلغ قرارداد پیمانکاری این طرح نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان و مدت زمان اجرای آن حداکثر ۷۳۰ روز تعیین شده که با بهره‌برداری از این مسیر، بخش مهمی از ترددهای شهرستان‌های زرند _طغرالجرد_ کوهبنان، ایمن‌تر، روان‌تر و البته کوتاه تر خواهد شد.

احمدی، اضافه کرد: با تکمیل کامل این پروژه مهم ضمن اینکه مسیر پر خطر، کم عرض و کوهستانی فعلی حذف خواهد شد، مسافت کوهبنان- طغرالجرد -زرند نیز نزدیک به ۲۰ کیلومتر کوتاه تر خواهد بود .