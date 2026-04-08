دوستعلی: اعتبار پروژه محور «کرمان - راور - دیهوک» افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید دوستعلی، ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح و بهره‌برداری باند دوم قطعات ۱- ب و ۲ محور «کرمان ـ راور ـ دیهوک» با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در مجلس شورای اسلامی در این حوزه گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان کرمان و راور در این دوره مجلس، موضوع تکمیل محور «کرمان ـ راور ـ دیهوک» بوده است.

وی افزود: این موضوع به طور مستمر در جلسات مرتبط با حوزه بودجه، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی مطرح و تلاش شده است تا این پروژه که سال‌ها مورد مطالبه مردم بوده، در اولویت قرار گیرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل اصلی این پروژه تأمین اعتبار بوده است، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در سال گذشته اعتبار این طرح از حدود ۱۴۰ میلیارد تومان به حدود ۳۶۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

دوستعلی، ادامه داد: در فرآیند تدوین بودجه سال جاری نیز برای این پروژه در ابتدا ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که در ادامه با پیگیری‌های صورت گرفته این رقم به ۸۹۲ میلیارد تومان افزایش و در جداول بودجه ثبت شد.

وی با اشاره به اهمیت این محور گفت: این مسیر برای مردم شهرستان راور و همچنین در توسعه منطقه اهمیت دارد و تکمیل آن می‌تواند در تسهیل رفت‌وآمد مردم مؤثر باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تردد مردم از این مسیر برای سفرهای زیارتی به مشهد افزود: تکمیل این جاده می‌تواند امکان دسترسی مناسب‌تر مردم مناطق مختلف از جمله کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به این مسیر را فراهم کند.

