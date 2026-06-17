به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در نشست بررسی وضعیت راههای استان کرمان با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد گفت: حوزه زیرساختهای استان کرمان در بحث جاده و ریلی از موضوعاتی است که تاکنون مورد کم لطفی قرار گرفته است.
وی با اشاره به شرایط نامناسب جادههای استان کرمان، با وجود وسعت جغرافیایی، بیشترین طول راهها و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای اصلی کشور، اظهار کرد: حوزه راههای استان کرمان سالها با بیتوجهی و کمتوجهی مواجه بوده است و در مقاطعی که کشور از ظرفیت و اعتبارات لازم برای توسعه زیرساختها برخوردار بوده، به دلیل کمکاریهای صورتگرفته در سطح استان، فرصتهای مهم توسعهای از دست رفته است.
استاندار کرمان، تصریح کرد: با وجود انبوه مشکلات و کاستیها در حوزه راه و راهآهن استان کرمان، در دو سال اخیر شاهد تحولات و اقدامات امیدوار کنندهای بودهایم.
به گفته وی، در هیچ مقطع زمانی به اندازه امروز، این تعداد پروژه عمرانی و زیرساختی در بخش راههای استان بهطور همزمان در دست اجرا نبوده است.
استاندار کرمان ابراز داشت: تعداد زیادی پیمانکار در حوزه راه استان کرمان اکنون در حال فعالیت هستند و تفاوت محسوسی را در این دوره از جمله بهسازی راههای اصلی از ورودی تا خروجی استان شاهد هستیم.
طالبی، با تأکید بر ضرورت توجه ملی به جادههای استان کرمان گفت: با توجه به قرار گرفتن کریدورهای اصلی کشور در این استان و نقش مهم این مسیرها در توسعه اقتصاد ملی، راههای کرمان باید با نگاهی ملی مورد توجه قرار گیرند.
وی افزود: بهرهبرداری معادن بزرگ و صنایع مهم کشور از این شبکه ارتباطی، اهمیت راههای استان را دوچندان کرده است؛ از این رو، تأمین اعتبارات مورد نیاز برای توسعه و نگهداری این زیرساختها نیازمند نگاه و حمایت ملی است
استاندار کرمان اظهار داشت: محورهای متعددی در استان داریم که نیازمند تامین اعتبار تکمیل هستند، پیمانکاران نیز به لحاظ مطالبات خود از دولت شرایط سختی دارند که بعضا از منابع استانی اعتباری برای آنها تامین کردیم.
استاندار کرمان، بهسازی خطوط ریلی استان را لازم دانست و اضافه کرد: تکمیل خط ریلی سیرجان به کرمان به لحاظ نقش خوبی که در توسعه اقتصادی دارد؛ یک ماموریت ملی است.
وی از آمادگی مشارکت بخش خصوصی در حوزه راه نیز گفت و ادامه داد: دولت باید تعهدات خود را اجرا کند که زمینه تشویق و حضور بخش خصوصی در ادامه پروژههای راهآهن و بزرگراهی را فراهم کند.
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