بازوند: دو پروژه آزاد راهی برای استان کرمان تعریف شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ بازوند، عصر چهارشنبه در سفر به کرمان با اشاره به برنامههای توسعه آزاد راهی این استان گفت: در توافقی که با استاندار کرمان انجام شده، برنامهریزی برای حضور بخش خصوصی در پروژههای آزادراهی استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: دو پروژه آزادراهی برای استان کرمان تعریف شده و رایزنیهایی نیز با سرمایهگذاران انجام شده است که با توجه به اینکه استان کرمان در حال حاضر از زیرساخت آزادراهی برخوردار نیست، اجرای این پروژهها میتواند تحول مهمی در این بخش ایجاد کند.
بازوند، بیان کرد: اگرچه هنوز تفاهمنامههای مربوط به سرمایهگذاری بخش خصوصی نهایی نشده است، اما برنامه ما این است که موضوع توسعه آزادراهها با مشارکت بخش خصوصی در استان کرمان در سال جاری به مرحله اجرا و پایداری برسد.
وی در ادامه با اشاره به پروژههای راهسازی استان کرمان گفت: ۱۴ کیلومتر دیگر از محور «کرمان _ بافت» مجوز برگزاری مناقصه دریافت خواهد کرد و ۱۲ کیلومتر از محور «رابر _ بزنجان» نیز مجوز مناقصه گرفته است تا روند توسعه این محورهای ارتباطی با سرعت بیشتری دنبال شود.
مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور اظهار کرد: اگر مناقصات در زمان مناسب برگزار و پیمانکاران هرچه سریعتر انتخاب شوند، بخش مهمی از نگرانی مردم درباره تصادفات و مشکلات ناشی از وضعیت جادهها برطرف خواهد شد.
بازوند، همچنین از واگذاری بخشی دیگر از پروژههای راهسازی استان کرمان خبر داد و گفت: در محور رابر به بافت و مسیر منتهی به قناتملک نیز پنج کیلومتر از مسیر به استان تحویل شده تا اقدامات اجرایی آن انجام شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: هدف از اجرای این پروژهها ارتقای سطح ایمنی محورهای ارتباطی و کاهش حوادث جادهای است، زیرا بخشی از این مسیرها از محورهای حادثهخیز منطقه محسوب میشوند و مردم نسبت به وضعیت آنها دغدغه دارند.
وی در پایان با اشاره به روند اجرای پروژههای حملونقلی در کشور گفت: با وجود شرایط موجود، پروژههای زیربنایی و حملونقلی کشور و استان کرمان بدون وقفه در حال اجراست و توسعه زیرساختهای این استان با جدیت دنبال میشود.
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