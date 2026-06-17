۳۹ کیلومتر به شبکه بزرگراهی کرمان افزوده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون وزیر راه و شهرسازی صبح چهارشنبه در سفری یک روزه وارد استان کرمان شد تا ضمن افتتاح چندین پروژه مهم راهسازی، از روند اجرای طرحهای زیرساختی و راهبردی این استان نیز بازدید کند.
در جریان سفر هوشنگ بازوند، آیین بهرهبرداری از دو پروژه مهم جادهای شامل قطعهای از بزرگراه «کرمان _ بافت» به طول ۱۷ کیلومتر و محور «سیرجان ـ قطرویه» به طول ۲۲.۵ کیلومتر برگزار خواهد شد.
با افتتاح این دو پروژه، در مجموع ۳۹.۵ کیلومتر به شبکه بزرگراهی استان کرمان افزوده میشود که گامی مؤثر در ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی، تسهیل جابهجایی و توسعه زیرساختهای حملونقل منطقه به شمار میرود.
همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه برنامههای سفر خود از روند عملیات اجرایی پروژه راهسازی «راور ـ دیهوک» و «بافت_ سیرجان» بازدید خواهد کرد و آخرین وضعیت پیشرفت بخشی از آزادراه «انار _ شهربابک _ سیرجان _ باغات» را مورد بررسی قرار میدهد.
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