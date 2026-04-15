تماس تلفنی معاون رئیس امارات با قالیباف درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی امارات از تماس تلفنی منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، خبر داد.
بنابر اعلام خبرگزاری رسمی امارات، دو طرف در جریان این تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه و نیز راهکارهای کاهش تنش در منطقه بحث و تبادل نظر کردند.
گفتنی است که ایالات متحده پس از آنکه در تحقق اهداف ادعایی خود در میدان ناکام ماند، ناگزیر به اعلام آتشبس شد. در پی این تحول، مذاکراتی فشرده با میانجیگری پاکستان برای دستیابی به توافق صلح در اسلامآباد برگزار شد، اما این گفتوگوها نیز بهدلیل زیادهخواهی آمریکا و نقض مکرر آتشبس از سوی رژیم صهیونیستی، از جمله در پی تداوم حملات به لبنان، به نتیجه نرسید.
جمهوری اسلامی ایران با حضور فعال، مسوولانه و مبتنی بر رویکرد دیپلماتیک در مذاکرات اسلامآباد، بار دیگر اراده جدی و عملی خود را برای دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه به نمایش گذاشت. ایران همواره تأکید کرده است که برای رسیدن به توافقی پایدار و قابل اعتماد که منافع کشور را تأمین کند و مانع از سوءاستفادههای احتمالی در آینده شود، آمادگی دارد.
در چنین شرایطی، رئیس جمهوری آمریکا سهشنبه مدعی شد که گفتوگوها با ایران میتواند طی دو روز آینده در پاکستان برگزار شود.
