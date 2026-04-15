۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹

تماس تلفنی معاون رئیس امارات با قالیباف درباره تحولات منطقه

معاون رئیس امارات و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه و نیز راهکارهای کاهش تنش در منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی امارات از تماس تلفنی منصور بن زاید آل نهیان، معاون رئیس امارات با محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، خبر داد.

بنابر اعلام خبرگزاری رسمی امارات، دو طرف در جریان این تماس تلفنی درباره آخرین تحولات منطقه و نیز راهکارهای کاهش تنش در منطقه بحث و تبادل نظر کردند.

گفتنی است که ایالات متحده پس از آنکه در تحقق اهداف ادعایی خود در میدان ناکام ماند، ناگزیر به اعلام آتش‌بس شد. در پی این تحول، مذاکراتی فشرده با میانجی‌گری پاکستان برای دستیابی به توافق صلح در اسلام‌آباد برگزار شد، اما این گفت‌وگوها نیز به‌دلیل زیاده‌خواهی آمریکا و نقض مکرر آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، از جمله در پی تداوم حملات به لبنان، به نتیجه نرسید.

جمهوری اسلامی ایران با حضور فعال، مسوولانه و مبتنی بر رویکرد دیپلماتیک در مذاکرات اسلام‌آباد، بار دیگر اراده جدی و عملی خود را برای دستیابی به صلحی پایدار و عادلانه به نمایش گذاشت. ایران همواره تأکید کرده است که برای رسیدن به توافقی پایدار و قابل اعتماد که منافع کشور را تأمین کند و مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی در آینده شود، آمادگی دارد.

در چنین شرایطی، رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه مدعی شد که گفت‌وگوها با ایران می‌تواند طی دو روز آینده در پاکستان برگزار شود.

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ۱۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶/ و این در حالی است که امارات جنایتکار همراه با چند کشور جنایتکار دیگر در جنگ 12 روزه و هم در جنگ 40 روزه شریک جرم جنایت های آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار بوده است.
    • یاور IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      امارات یکی از عوامل اصلی تنش درمنطقه ست حالا اومده چی بگه؟!
    • IR ۰۷:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      بزنيد امارات خائن رو نابود كنيد اينا اسراييل ٢ هستن

