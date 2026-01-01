به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر پنجشنبه در همایش «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری و تولید» که با حضور سرمایه‌گذاران شهرستان‌های دشتی و تنگستان برگزار شد، ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، اظهار کرد: دولت نگاه ویژه‌ای به حمایت از تولید دارد و در بسیاری از حوزه‌ها، شهرستان دشتی ظرفیت تبدیل‌شدن به قطب اقتصادی استان را داراست.

وی با اشاره به معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان دشتی افزود: جهت تسهیل حضور سرمایه گذاران در شهرستان برای نمونه ما از بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر آغاز کردیم و در حال حاضر از مجموع ساختگاه های سرمایه‌گذاری در استان بوشهر بیشترین ساختگاه ها در شهرستان دشتی واقع شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده اهتمام جدی با هدف فراهم‌بودن زیرساخت‌ها از قبل است.

فرماندار دشتی با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی گفت: سالانه بیش از ۳۰۰ هزار تن محصولات کشاورزی در حوزه‌های مختلف در این شهرستان تولید می‌شود و در بخش دام و طیور نیز سالانه حدود دو میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام می‌گیرد.

مقاتلی ادامه داد: شهرستان دشتی در تولید گوجه‌فرنگی خارج از فصل نقش برجسته‌ای در جنوب کشور دارد و بخش قابل توجهی از این محصول به خارج از کشور صادر می‌شود. و در حوزه آبزی پروری نیز قابلیت‌های زیادی در شهرستان وجود دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری شهرستان دشتی بیان کرد: وجود جاذبه‌هایی همچون کوه نمک، کلوت‌ها و قلعه‌های تاریخی، ظرفیت‌های کم‌نظیری را در حوزه گردشگری ایجاد کرده که در صورت سرمایه‌گذاری، این ظرفیت‌ها احیا و فعال خواهند شد. در حوزه بوم‌گردی و هتلینگ نیز زمینه مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران وجود دارد.

فرماندار دشتی همچنین با اشاره به ضرورت وجود اسکله مواد معدنی در شهرستان گفت: با توجه به اینکه دشتی قطب معادن استان است، این زیرساخت ظرفیت مناسبی برای توسعه صنایع معدنی در منطقه فراهم خواهد کرد.

در این همایش، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر، نماینده مردم شهرستان‌های دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل بانک رفاه کشور و جمعی از مدیران استانی نیز حضور داشتند.