به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه با ایران در تماس است. مسکو تجاوز به ایران را محکوم می کند؛ از همه طرف‌های درگیر در مناقشه پیرامون ایران خواستار خویشتنداری هستیم.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه به تداوم همکاری‌ های متقابلا سودمند با ایران امیدوار است. روسیه و چین نسبت به پیامدهای منفی حل مسئله ایران از طریق زور و تاثیر منفی این درگیری بر امنیت جهانی هشدار داده بودند. مسکو امیدوار است آتش‌ بس در خاورمیانه (غرب آسیا) ادامه یابد و حملات ازسرگرفته نشود.

دیمیتری پسکوف سپس اضافه کرد: روسیه امیدوار است مذاکرات برای حل و فصل مناقشه پیرامون ایران ادامه یابد. روسیه از همه طرف‌ ها می‌ خواهد که آزادی کشتیرانی تجاری را در شرایط پیرامون ایران تضمین کنند. پیامدهای درگیری پیرامون ایران و کمبود نفت در بازار جهانی برای مدت طولانی در سراسر جهان احساس خواهد شد. ا

سخنگوی کرملین در ادامه افزود: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هرگز اعلام نکرده است که ایران در تلاش برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای است. وضعیت نیروگاه هسته‌ای بوشهر پس از حملات به طور بالقوه بسیار خطرناک بود، اما هیچ پیامد منفی وجود نداشت. هم ایران و هم اسرائیل حق دارند از تضمین‌های امنیتی برخوردار باشند، اما این تضمین‌ها نباید به قیمت تضعیف دفاع دیگری تمام شود. روسیه امیدوار است دیگر هیچ حمله‌ای به نیروگاه هسته‌ای بوشهر روی ندهد.