به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: مسکو شاهد تهدیدات فزاینده‌ای علیه امنیت تأسیسات هسته‌ای به ویژه پیرامون نیروگاه‌های هسته‌ای «زاپروژیا» و «بوشهر» است.

وی همچنین به بی عملی جامعه بین الملل در قبال زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی نیز اشاره کرد و گفت: اسرائیل که منافعش در حمله به ایران است، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را نادیده گرفته، اما سایرین را به نقض این پیمان متهم می‌کند.

در طول جنگ رمضان نیز سخنگوی وزارت خارجه روسیه تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به نیروگاه اتمی بوشهر را به‌شدت محکوم و اعلام کرد: حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران باید فورا متوقف شود.

«ماریا زاخارووا» اضافه کرد: حملات به تأسیسات هسته‌ای در ایران باید فوراً متوقف شود. حملات غیرقانونی به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران لکه ننگی پاک‌نشدنی بر اعتبار کسانی است که این موشک‌ها را هدایت می‌کنند. کسانی که به نیروگاه هسته‌ای بوشهر حمله کردند، اعتبار خود در حوزه عدم اشاعه هسته‌ای را کاملاً از بین بردند.

سازمان انرژی اتمی روز شنبه ۱۵ فروردین پس از چهارمین حمله به تاسیسات اتمی بوشهر از سوی آمریکا و صهیونیست های اشغالگر، در حساب ایکس خود نوشت: محکومیت حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و پایان‌دادن به بی‌عملی در برابر آن، حداقل انتظار از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مسئولیت‌های اساسنامه‌ای آن است. جمهوری‌ اسلامی ایران نیز صیانت از حقوق حاکمیتی هسته‌ای خود و بررسی دلایل این بی‌عملی از سوی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از مسیرهای حقوقی پیگیری می‌کند.