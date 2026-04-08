  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

مدودف: ایران پیروز شد؛ خبری از نفت ارزان نخواهد بود

معاون رئیس شورای امنیت روسیه بر پیروزی ایران مقابل آمریکا تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه تاکید کرد: در جنگ میان آمریکا و ایران منطق صحیح دست برتر را داشت اما اعتماد به آن به دلیل مواضع کاخ سفید متزلزل شد.

وی اضافه کرد: در اثر تحولات خاورمیانه دیگر خبری از نفت ارزان قیمت نخواهد بود و اروپا باید به مدت طولانی در حالت ریاضتی به سر ببرد. موافقت ترامپ با بررسی طرح ۱۰ بندی ایران به معنی پیروزی ایرانی ها است.

مدودف تاکید کرد: تل آویو نتوانست به اهداف خود در خاورمیانه برسد و آتش بس کنونی به نفع آن نیست. ترامپ نه می خواهد و نه می تواند یک جنگ طولانی مدت علیه ایران به راه بیاندازد.

وی گفت: آمریکا نیاز دارد که از این آتش بس محافظت کند و ترامپ می خواهد این طور تظاهر کند که همه چیز بر وفق مراد است.

کد مطلب 6795001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها