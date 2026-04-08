مدودف: ایران پیروز شد؛ خبری از نفت ارزان نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه تاکید کرد: در جنگ میان آمریکا و ایران منطق صحیح دست برتر را داشت اما اعتماد به آن به دلیل مواضع کاخ سفید متزلزل شد.

وی اضافه کرد: در اثر تحولات خاورمیانه دیگر خبری از نفت ارزان قیمت نخواهد بود و اروپا باید به مدت طولانی در حالت ریاضتی به سر ببرد. موافقت ترامپ با بررسی طرح ۱۰ بندی ایران به معنی پیروزی ایرانی ها است.

مدودف تاکید کرد: تل آویو نتوانست به اهداف خود در خاورمیانه برسد و آتش بس کنونی به نفع آن نیست. ترامپ نه می خواهد و نه می تواند یک جنگ طولانی مدت علیه ایران به راه بیاندازد.

وی گفت: آمریکا نیاز دارد که از این آتش بس محافظت کند و ترامپ می خواهد این طور تظاهر کند که همه چیز بر وفق مراد است.