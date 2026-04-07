به گزارش خبرگزاری مهر، واسیلی نبنزیا، نماینده روسیه در شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت با احترام به حق حاکمیت تمامی کشورها، حمله آمریکا به ایران را محکوم می‌کنیم.

وی افزود: «نادیده گرفتن دلیل اصلی بحران در خاورمیانه یعنی اقدامات خصمانه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، غیرقابل قبول است.»

نماینده روسیه در شورای امنیت گفت: «پیش نویس قطعنامه ارائه شده در خصوص تنگه هرمز دارای بندهای نامتوازنی بود و به همراه چین، پیش نویسی را مطرح می‌کنیم که شامل امنیت دریانوردی باشد.»

ساعتی پیش چین و روسیه قطعنامه پیشنهادی بحرین در شورای امنیت را که خواستار بازگشایی تنگه هرمز بود، وتو کردند. در این رأی‌گیری، ۱۱ کشور به قطعنامه رأی مثبت دادند و کلمبیا و پاکستان رأی ممتنع دادند. این سند که نسخه‌ای تعدیل‌شده از درخواست اولیه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بود، می‌توانست استفاده از نیروی نظامی را مجاز اعلام کند.

بحرین برای جلب موافقت اعضای دارای حق وتو (چین، روسیه و فرانسه) و کسب رأی مثبت، متن اولیه قطعنامه را که خواستار «استفاده از تمام ابزارهای لازم» برای بازگشایی تنگه بود، در نسخه نهایی به اقدامات تدافعی برای تضمین عبور امن از تنگه و آب‌های مجاز تغییر داد. هدف از این تغییر، جلوگیری از وتو و در عین حال امکان واکنش هماهنگ بود. متن نهایی، اعضا را «شدیداً تشویق» می‌کرد تا «اقدامات هماهنگ و تدافعی متناسب با شرایط» را برای تضمین آزادی ناوبری در تنگه هرمز انجام دهند.