بیانیه مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی درباره تحولات سیاسی و نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی مواضع خود را نسبت به تحولات اخیر اعلام کرده است. بیانیه این مجمع به این شرح است.

بسم الله الرحمن الرحیم

مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی با رصد هوشمندانه تحولات اخیر و تحلیل رفتار عهدشکنانه رژیم صهیونیستی و حامیان غربی آن، بدین‌وسیله مواضع تبیینی و مطالبات راهبردی خود را جهت ایجاد یک فضای گفتمانی جدید و خروج از بن‌بست دیپلماسی یک‌طرفه اعلام می‌دارد:

۱. ابطال مبانی مذاکره در پی نقض «شرط توقف حملات»بر اساس توافقات و رایزنی‌های دیپلماتیک، «توقف کامل حملات در تمام جبهه‌ها» نه یک توصیه، بلکه شرط قطعی آتش‌بس و پیش‌شرط ورود به هرگونه مذاکره بوده است. صراحت مقامات سیاسی کشورهای مختلف (از جمله پاکستان) بر این نکته تأکید داشت که جبهه لبنان پاره تن پیکره واحد مقاومت است. با استمرار جنایات در خاک لبنان از منظر حقوقی، وقتی «شرط لازم» نقض شود، هرگونه اصرار بر ادامه مسیر مذاکره، به معنای پذیرش «دکترین تحمیل» دشمن خواهد بود.

۲. ضرورت شکستن دومینوی «مذاکره برای مذاکره» و ابتکار عمل فعالانهزمان آن فرا رسیده است که دستگاه دیپلماسی و قوای مسلح از موضع دفاعی و واکنشی خارج شده و «ابتکار عمل فعال» را در دست بگیرند. ما هشدار می‌دهیم که گرفتار شدن در تله تمدید بی‌پایان مذاکرات، فرصت‌سوزی راهبردی است. چنانچه این وضعیت بیش از دو هفته ادامه داشته باشد آسیب‌های زیادی در پی خواهد داشت مانند محدودیت دسترسی به اینترنت بین المللی و یا آسیب به فعالیت‌های اقتصادی.

۳. تقابل با راهبرد محاصره؛ از تنگه هرمز تا باب‌المندبجبهه مقاومت باید از ابزارهای ژئوپلیتیک خود با خلاقیت بهره ببرد.اقدامات مبتکرانه در باب‌المندب و باز تعریف نظارت‌های قانونی فراتر از تنگه هرمز برای جلوگیری از تهدید علیه منافع ملی ایران به عمل آید. اخطار لازم به کشور جنایتکار آمریکا داده شود که هرگونه محاصره در آبراه های بین المللی را اعلام جنگ علیه ایران تلقی کرده و موجب حق دفاع برای ایران تلقی خواهد شد.

مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی معتقد است که تکرار مسیرهای گذشته، نتایج گذشته را در پی خواهد داشت. امروز، «باز تعریف حقوق بین‌الملل بر پایه منافع ملی » ایجاب می‌کند که با استفاده از ابزارهای قدرت، دشمن را به پذیرش واقعیت‌های میدانی واداریم و اجازه ندهیم واژه «مذاکره»، به پوششی برای استمرار کشتار تبدیل شود.