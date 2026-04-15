به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته در نزدیکی یکی از ایستو بازرسیهای مستقر در منطقه ۱۰ تهران، دو بمب صوتی منفجر شد که تلفات جانی نداشت.
نکته مهم در خصوص حادثه مذکور این است که این اتفاق در نتیجه ورود جنگ به منطقه خاکستری رخ داده است. منطقه خاکستری شرایطی بین جنگ و صلح است که در آن خصومت میان طرفین جریان دارد و به مراتب پیچیدهتر و خطرناکتر از شرایط جنگ است.
یکی از اقدامات دشمن پس از ورود جنگ به منطقه خاکستری، بمبگذاری و ترورهای کور یا هدفمند میباشد.
تشدید جنگ روایتها، رواج شایعات و اخبار جعلی، تعرضات و تجاوزات محدود یا غافلگیرکننده، خرابکاری، حملات سایبری، ایجاد آشوب، بهکارگیری ظرفیت جرایم سازمانیافته و فعالسازی گروهکهای تروریستی از دیگر اقداماتی هستند که دشمن در این مرحله دنبال اجرای آنها خواهد بود؛ البته دستگاههای امنیتی و انتظامی نیز در این شرایط در بالاترین سطح هوشیاری خود قرار دارند.
