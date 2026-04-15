۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۰۷

قرارگاه پاتوق نوجوان مبارز در ارومیه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قرارگاه پاتوق نوجوان مبارز با پنج غرفه جهت تبیین مسائل مختلف مربوط به جنگ تحمیلی سوم در دبستان ۲۲ بهمن ارومیه آغاز به کار کرد.

هدف از برگزاری این قرارگاه، آشنایی دانش آموزان و پاسخ به شبهات آنها در حوزه های مختلف است.

از جمله غرفه های حاضر در این قرارگاه فرهنگی می توان به پاتوق رسانه، هنری، جهاد تبیین، خدمت رسانی و شهدا اشاره کرد که دانش آموزان دوره های متوسط اول و دوم مخاطبان این قرارگاه است.

این قرارگاه توسط نهادهای فرهنگی از جمله جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی آذربایجان‌غربی، آموزش و پرورش و بسیج دانش آموزی استان برگزار می شود.

این قرارگاه به مدت ۲ هفته در محل دبستان ۲۲ بهمن در خیابان امام خمینی (ره) ارومیه میزبان نوجوانان ، جوانان و دانش آموزان است.

کد مطلب 6802120

