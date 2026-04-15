۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۳۸

آسیب به اراضی ملی و اکوسیستم‌های کردستان در جنگ رمضان

سنندج- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان از وارد شدن خسارات به اراضی ملی، اکوسیستم‌ها و برخی زیرساخت‌های حیاتی استان در ایام جنگ رمضان خبر داد و گفت: بررسی‌های تخصصی همچنان در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان با اشاره به نتایج اولیه ارزیابی‌های میدانی اظهار کرد: در پی رخدادهای اخیر، بخش‌هایی از زیرساخت‌های حیاتی از جمله نیروگاه‌ها، صنایع، مراکز نگهداری مواد شیمیایی، سدها و تأسیسات آب و فاضلاب در کنار برخی مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند.

وی افزود: بررسی‌های کارشناسی برای تعیین میزان دقیق خسارات همچنان در حال انجام است و تیم‌های تخصصی به‌صورت مستمر وضعیت مناطق مختلف را پایش می‌کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان با اشاره به ابعاد زیست‌محیطی این خسارات گفت: بر اساس ارزیابی‌های اولیه، چندین هکتار از اراضی ملی، مراتع، جنگل‌ها، زیستگاه‌های تحت مدیریت، تالاب‌ها و اراضی کشاورزی دچار آسیب شده‌اند که این مسئله بخشی از اکوسیستم‌های خشکی و آبی استان را با فشار مواجه کرده است.

زندی ادامه داد: احتمال بروز آلودگی خاک و منابع آبی، اختلال در زیستگاه‌های حیات‌وحش، تشدید فرسایش خاک و تهدید تنوع زیستی از جمله نگرانی‌های اصلی کارشناسان در شرایط فعلی است که با دقت در حال بررسی و رصد است.

وی تأکید کرد: اولویت کنونی این اداره‌کل، پایش مستمر، جلوگیری از گسترش آلودگی‌ها، انجام ارزیابی‌های علمی و تدوین برنامه‌های لازم برای احیای مناطق آسیب‌دیده است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت‌های طبیعی ارزشمند استان در حوزه جنگل‌ها، مراتع و تالاب‌ها، حفاظت از این سرمایه‌ها نیازمند اقدامات جدی و برنامه‌ریزی مستمر است.

زندی در پایان اعلام کرد: گزارش نهایی پس از تکمیل بازدیدهای میدانی و جمع‌بندی‌های تخصصی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6802137

