به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد زندی شامگاه چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان با اشاره به نتایج اولیه ارزیابیهای میدانی اظهار کرد: در پی رخدادهای اخیر، بخشهایی از زیرساختهای حیاتی از جمله نیروگاهها، صنایع، مراکز نگهداری مواد شیمیایی، سدها و تأسیسات آب و فاضلاب در کنار برخی مناطق مسکونی و اراضی کشاورزی تحت تأثیر قرار گرفتهاند.
وی افزود: بررسیهای کارشناسی برای تعیین میزان دقیق خسارات همچنان در حال انجام است و تیمهای تخصصی بهصورت مستمر وضعیت مناطق مختلف را پایش میکنند.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان با اشاره به ابعاد زیستمحیطی این خسارات گفت: بر اساس ارزیابیهای اولیه، چندین هکتار از اراضی ملی، مراتع، جنگلها، زیستگاههای تحت مدیریت، تالابها و اراضی کشاورزی دچار آسیب شدهاند که این مسئله بخشی از اکوسیستمهای خشکی و آبی استان را با فشار مواجه کرده است.
زندی ادامه داد: احتمال بروز آلودگی خاک و منابع آبی، اختلال در زیستگاههای حیاتوحش، تشدید فرسایش خاک و تهدید تنوع زیستی از جمله نگرانیهای اصلی کارشناسان در شرایط فعلی است که با دقت در حال بررسی و رصد است.
وی تأکید کرد: اولویت کنونی این ادارهکل، پایش مستمر، جلوگیری از گسترش آلودگیها، انجام ارزیابیهای علمی و تدوین برنامههای لازم برای احیای مناطق آسیبدیده است.
مدیرکل حفاظت محیطزیست کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای طبیعی ارزشمند استان در حوزه جنگلها، مراتع و تالابها، حفاظت از این سرمایهها نیازمند اقدامات جدی و برنامهریزی مستمر است.
زندی در پایان اعلام کرد: گزارش نهایی پس از تکمیل بازدیدهای میدانی و جمعبندیهای تخصصی منتشر خواهد شد.
