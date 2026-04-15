خون پاک شهدا امنیت کشور را تضمین کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید اوحدی در جریان دیدار با خانواده شهید داوود ساکی از شهدای جنگ رمضان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه، اظهار داشت: در دیداری که با معظمٌ‌له داشتم، ایشان فرمودند: به خانواده شهدا بگویید من همواره دغدغه خون شهدا را دارم و نگران شرایط آنها هستم. هرچند به دلیل محدودیت‌ها امکان دیدار مستمر برایم فراهم نیست، اما دلتنگ ایشان هستم.

وی افزود: رهبری تأکید کردند که سلام مرا با قاطعیت به خانواده شهدا برسانید و یادآور شوید که اگر اعتقاد داریم شهدا زنده هستند، این یک باور قرآنی است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران با استناد به آیه «وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتًا...» تصریح کرد: خداوند در قرآن با صراحت و با لحن تحریم (لا تحسبن) به ما هشدار می‌دهد که هرگز گمان نکنید شهدا مرده‌اند؛ بلکه آنان زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند. این یک حقیقت قطعی است، نه یک باور عادی.

اوحدی با اشاره به جایگاه معنوی شهدا، تصریح کرد: اگر شهید در عالم مادی دغدغه همسر و فرزندش را دارد، در عالم معنا به‌مراتب دستش بازتر است. شهید زنده است و ارتباط دارد؛ هرچند ما چگونگی آن را درک نمی‌کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور پرشور مردم در آیین چهلم شهدای اخیر، گفت: پنجشنبه گذشته در تهران، مردم تا صبح در خیابان‌ها بودند، چون معتقدند خون پاک شهداست که امنیت این کشور را تضمین کرده است. همان خونی که در سخت‌ترین شرایط، عزت و پیروزی را به این ملت هدیه داد و امروز نیز دشمنان را وادار به التماس و درخواست مذاکره کرده است.

مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران خطاب به خانواده شهدا، اظهار کرد: امانت دوم من از طرف رئیس‌جمهور، این است که گفتند هرچند به دلیل محدودیت‌ها نمی‌توانم به همه استان‌ها سفر کنم، اما سلام مرا به خانواده همه شهدا برسانید و بگویید دولت با تمام مشکلات، پشتیبان ارزش‌های شهدا بوده و خواهد بود.