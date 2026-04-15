به گزارش خبرگزاری مهر، امید امیدی شاه‌آباد در کارگروه اقتصادی اشتغال و سرمایه‌گذاری لرستان با اعلام هدف‌گذاری برای ایجاد ۲۱ هزار شغل در سال ۱۴۰۵، بر لزوم تغییر رویکرد از نظارت سالانه به نظارت ماهانه بر فرایند راستی‌آزمایی اشتغال‌ها تأکید کرد.

وی تصریح کرد: اجرای برنامه‌های عمرانی و پروژه‌های پیشران اقتصادی، کلید اصلی تحقق این هدف است.

معاون اقتصادی استانداری لرستان با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵، عنوان کرد: هدف ایجاد ظرفیت شغلی برای ۲۱ هزار نفر به تفکیک شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است.

امیدی شاه‌آباد، بیان داشت: بر اساس دستورالعمل و تصویب در این کارگروه، امکان تغییر تا سقف ۱۰ درصد در این برنامه، قبل از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، وجود دارد.

وی با اشاره به‌ضرورت دقت در ثبت آمارها، از تغییر الگوی نظارتی تأکید کرد و گفت: در سال گذشته حجم بالای اشتغال‌های ثبت‌شده در پایان سال، فرایند بررسی را دشوار کرده بود و ازاین‌پس نظارت و راستی‌آزمایی اشتغال‌ها به‌صورت ماهانه انجام می‌شود تا از تجمع حجم بالای داده‌ها در پایان سال جلوگیری شده و دقت گزارش‌های ارسالی به سامانه ملی اشتغال کشور بالا رود.

معاون اقتصادی استانداری لرستان در ادامه با تبیین نگاه راهبردی خود، اشتغال را بخشی از یک زنجیره توسعه دانست و افزود: اشتغال به‌تنهایی ایجاد نمی‌شود؛ بلکه محصول مستقیم توسعه واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی است، لذا تحقق برنامه‌های اشتغال در استان، در گرو پیشبرد پروژه‌های پیشران در حوزه‌های اقتصاد و زیرساخت‌های عمرانی است.

امیدی شاه‌آباد، عنوان کرد: همان‌گونه که استاندار در شورای اداری تأکید کردند، دستگاه‌های اجرایی می‌بایست با شرایط جدید کشور خود را وقف دهند و نه‌تنها همه وظایف خود در خدمت‌رسانی به مردم را به نحو احسن انجام دهند، بلکه در پیشبرد اهداف برنامه راهبردی و عملیاتی استان با تمام ظرفیت خود تلاش مؤثر کنند.

وی بر ضرورت پایبندی دستگاه‌های اجرایی به برنامه‌های عملیاتی تأکید کرد و یادآور شد: این اقدامات در راستای اجرای بند الف ماده شش قانون برنامه هفتم توسعه، با تمرکز بر توسعه اشتغال پایدار و اولویت‌بخشی به مناطق محروم و روستایی صورت می‌گیرد.