۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

آغاز فروش فوری سه محصول ایران‌خودرو با موعد تحویل ۳۰ روزه

شرکت ایران‌خودرو در نظر دارد در راستای عرضه مستقیم محصولات، فروش فوری بدون قرعه‌کشی و بدون کنترل پلاک فعال را برای سه گروه متقاضیان عادی، طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام شرکت ایران‌خودرو، فروش فوری محصولات تارا اتوماتیک EF7 P توربو شارژ، هایما ۸ اس و هایما ۷ ایکس از روز شنبه ۲۹ فروردین ماه آغاز می‌شود. در این طرح، موعد تحویل خودروها ۳۰ روزه تعیین شده و قیمت خودرو بر اساس قیمت مصوب زمان ثبت‌نام محاسبه خواهد شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، سامانه فروش برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۹ فروردین باز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. همچنین سامانه برای متقاضیان عادی نیز از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه فعال می‌شود و تا تکمیل ظرفیت پذیرای متقاضیان خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه فروش ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه کنند.

