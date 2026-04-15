به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام شرکت ایران‌خودرو، فروش فوری محصولات تارا اتوماتیک EF7 P توربو شارژ، هایما ۸ اس و هایما ۷ ایکس از روز شنبه ۲۹ فروردین ماه آغاز می‌شود. در این طرح، موعد تحویل خودروها ۳۰ روزه تعیین شده و قیمت خودرو بر اساس قیمت مصوب زمان ثبت‌نام محاسبه خواهد شد.



بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، سامانه فروش برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت و خودروهای فرسوده از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۲۹ فروردین باز شده و تا زمان تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت. همچنین سامانه برای متقاضیان عادی نیز از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۳۰ فروردین‌ماه فعال می‌شود و تا تکمیل ظرفیت پذیرای متقاضیان خواهد بود.



علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید و کسب اطلاعات بیشتر به سامانه فروش ایران‌خودرو به نشانی esale.ikco.ir مراجعه کنند.