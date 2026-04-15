سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تدابیر فرماندهی انتظامی کل کشور و پیگیریهای فرمانده انتظامی استان، اظهار داشت: در راستای تسهیل خدمات به شهروندان و جلوگیری از ترددهای زائد، یک دستگاه خودروی تعویض پلاک سیار با تجهیزات کامل در اختیار استان اصفهان قرار گرفته است.
وی افزود: این خودرو به گونهای طراحی شده که تمامی مراحل تعویض پلاک، از صفر تا صد، در داخل آن انجام میشود و همین موضوع موجب کاهش مراجعات حضوری و صرفهجویی در زمان شهروندان خواهد شد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان تصریح کرد: یکی از ویژگیهای این مرکز سیار، مجهز بودن به ژنراتور برق است تا در مناطقی که دسترسی به برق شهری وجود ندارد نیز خدمات بدون وقفه ارائه شود. همچنین این واحد قابلیت جابهجایی و استقرار در نقاط مختلف استان را دارد و بر اساس میزان تقاضا در مناطق پرتردد مستقر خواهد شد.
سرهنگ مولوی ادامه داد: متقاضیان پس از دریافت نوبت و اطلاعرسانیهای انجامشده توسط پلیس راهور، میتوانند در محل مراجعه کرده و کلیه مراحل از جمله ثبت اطلاعات، انجام فرآیند اداری، فک و نصب پلاک را در همان محل دریافت کنند.
وی با اشاره به نحوه ارائه خدمات گفت: در این مرکز سیار، پلاک خودرو در همان محل تولید و نصب میشود و متقاضی بدون نیاز به مراجعه به مراکز ثابت، خدمات کامل تعویض پلاک را دریافت خواهد کرد.
رئیس پلیس راهور استان اصفهان در پایان از شهروندان خواست پیش از مراجعه، نسبت به بهروزرسانی آدرس محل سکونت در سامانه «سخا» و همچنین تسویه عوارض شهرداری و سایر هزینههای مرتبط در درگاههای اینترنتی اقدام کنند تا فرآیند خدمترسانی بدون اتلاف وقت و در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
