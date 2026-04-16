به گزارش خبرگزاری مهر، جواد محجوبی با اشاره به خشکی ذاتی اقلیم یزد و محدودیت منابع آبی استان گفت: اگر درک مشترک و عمیقی از ارزش آب و حساسیت اقلیم یزد در جامعه شکل بگیرد، می‌توان شاهد تغییرات مثبت و ماندگار در الگوهای مصرف بود.

وی افزود: اجتماعی شدن آب یعنی اینکه مردم، نهادها و بخش‌های مختلف نقش و مسئولیت خود را در مدیریت منابع آب بشناسند و با همراهی یکدیگر به سمت مصرف بهینه حرکت کنند.

محجوبی بیان کرد: آگاهی‌بخشی، مشارکت عمومی و تقویت گفتمان ارزش آب در خانواده‌ها، آموزش و رسانه‌ها می‌تواند مسیر کاهش هدررفت و افزایش بهره‌وری آب در همه بخش‌ها از کشاورزی تا صنعت و شرب را هموار کند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد تصریح کرد: وقتی اهمیت آب و محدودیت‌های اقلیمی برای مردم قابل لمس شود، مدیریت مصرف نه یک اجبار، بلکه یک رفتار اجتماعی پذیرفته‌شده خواهد بود.

وی در پایان گفت: شرکت آب منطقه‌ای یزد برنامه‌هایی را برای ترویج فرهنگ صحیح مصرف، توسعه مشارکت‌های مردمی و تقویت نقش‌آفرینی اجتماعی در حوزه آب در دست اجرا دارد.