یه گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی، وزیر کشور طی دستوری به استانداران مرزی گفت: برای ایران بزرگ اسلامی با دارا بودن بیش از هشت هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی، هرگونه توطئه و خیال تحریم و محاصره راه به جایی نمیبرد.
وی افزود: استانداران مرزی با بهرهگیری حداکثری از اختیارات ویژه تفویضشده، در تعامل با وزارتخانههای اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، صمت و سایر مراجع دخیل در امر تجارت مرزی، ضمن بیاثر کردن تهدید محاصره دریایی، با تسهیل واردات کالاهای اساسی دشمن را در این جبهه نیز ناکام کنند.
مومنی اشاره داشت: بر این اساس؛ استانداران مرزی در راستای خنثیسازی تهدید دشمن علیه معیشت مردم، با بسیج همه ظرفیتهای ممکن ملی و منطقهای و همافزایی با ظرفیتهای مردمی از قبیل تعاونیهای مرزنشین و... تجارت مرزی شامل واردات کالاهای اساسی و نیز صادرات کالا را بیش از پیش تقویت کرده و توسعه دهند.
